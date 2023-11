''Russki Popeye'' sucht Frau: So haben Sie eine Chance

Seine lebensgefährlichen Experimente mit Synthol hätten beinahe sein Leben gekostet, doch das hindert ihn nicht daran, klare Anforderungen an potenzielle Partnerinnen zu stellen.

Kirill Tereshin, weltweit als "Russki Popeye" bekannt für seine übergroßen synthol-aufgeblasenen Bizeps, äußerte seine Ansichten über die idealen Partnerinnen. Auf seinem YouTube-Kanal "Bazooka Hands" präsentierte der selbsternannte Social-Media-Star seine Vorstellungen offen und selbstbewusst.

Irre Experimente

In einer egozentrischen Selbstbeschreibung proklamierte er: "Direkt vor Ihnen steht also ein hochintelligenter, unglaublich erfolgreicher und medienaffiner Mensch, denn ich habe bereits gesagt, dass es in dieser Welt, in der wir leben, überhaupt keine Konkurrenz für mich gibt."

Seine lebensgefährlichen Experimente mit Synthol hätten beinahe sein Leben gekostet, doch das hindert ihn nicht daran, klare Anforderungen an potenzielle Partnerinnen zu stellen. "Russki Popeye" legt Wert auf makellose Haut ohne Cellulite, gepflegtes, schuppenfreies Haar und hochwertige, teure Kosmetikprodukte.Frauen werden in Kategorien eingeteilt, wobei Tereshin ausschließlich die Kategorie der Frauen mit "Luxus-Tuning" bevorzugt. Die genaue Definition bleibt vage, aber es deutet auf unrealistische und riskante Körpermodifikationen hin, ähnlich seinen eigenen.

Der Influencer prahlt mit seinem luxuriösen Lebensstil auf einer "OnlyFans-Farm" in Bali, umgeben von russischen Schönheiten. Ob diese Frauen tatsächlich sein Aussehen anziehend finden oder einfach durch ihn Bekanntheit erlangen wollen, bleibt unklar.