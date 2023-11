Party-Droge Schlangengift: Dieser neue Trend schockiert

Ein scheinbar unschuldiger Rave entwickelte sich zu einem Skandal, als die Polizei in Noida, Delhi, eine illegale Techno-Party auflöste. Das Auftauchen von Kobragift als Droge schockierte die Behörden. Der Hauptverdächtige, ein bekannter Influencer, Elvish Yadav, weist die Anschuldigungen vehement zurück.

Yadav, mit 14,6 Millionen YouTube-Followern, geriet ins Visier, nachdem die Polizei behauptete, er habe hochklassige illegale Raves mit Kobragift für die Oberschicht organisiert. Yadav bestreitet jegliche Beteiligung energisch: "Ich würde mich stellen, wenn ich auch nur zu einem Prozent in diesen Fall verwickelt bin."

Während der Influencer seine Unschuld beteuert, sollen seine Kumpane gestanden haben. Regelmäßige Konsumenten beschreiben bizarre Effekte des Schlangengifts, darunter Taubheit und euphorische Zustände. Experten warnen vor seinem starken Suchtpotenzial.

#WATCH | Uttar Pradesh: Forest Department officials released snakes into the forest that were seized during a raid at a rave party in Noida. pic.twitter.com/hNqCRGcOIx