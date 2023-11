Frau will Kontrahentin mit Auftragskiller töten lassen: Doch DAS geht schief

Ihr dilettantisches Vorgehen endete in 18 Monaten Haft und drei Jahren Bewährung.

In New Orleans plante eine Frau, eine andere umbringen zu lassen - doch der Plan ging gewaltig schief. Zandra Ellis, alias "Jasmine Brown", versuchte über eine Internetseite einen Auftragsmörder zu engagieren. Der Grund: Eifersucht wegen eines Mannes. Doch die 34-Jährige vermasselte ihr Vorhaben von Anfang an.

Großer Fehler

Bei "rentahitman" meldete sie sich an, gab offen ihre echten Kontaktdaten an und äußerte den Wunsch, eine Frau zu "eliminieren". Doch die Seite, eigentlich als Scherz gedacht, löste Alarm aus. Nachdem sie Geld für den Mord bezahlte, arrangierte sie ein Treffen in einem Waffel-Haus – begleitet von ihrem eigenen Kind. Was sie nicht wusste: Der "Außendienstmitarbeiter" war ein FBI-Agent. Sofort nach Abschluss des Deals wurde sie verhaftet. Überraschend fand man bei ihr auch eine geladene Waffe.

Ihr dilettantisches Vorgehen endete in 18 Monaten Haft und drei Jahren Bewährung. Ellis' Plan war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ihr Versuch, einen Mord in Auftrag zu geben, endete nicht nur in einer Verhaftung, sondern auch in einer bloßgestellten und kläglich gescheiterten Intrige.

"Ich möchte, dass sie tot ist, da sie versucht, mich zu töten", schrieb Ellis laut Gerichtsdokumenten.