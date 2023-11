Bub (14) läuft 5 Kilometer: Dann bleibt sein Herz stehen

Trotz aller Bemühungen blieb jede Hilfe vergebens, und er wurde im Krankenhaus für tot erklärt

Everglades City, Florida, wurde Schauplatz einer herzzerreißenden Tragödie, als der 14-jährige Knox MacEwen nach einem 5-Kilometer-Lauf plötzlich verstarb. Der sportliche Teenager nahm am Laufwettbewerb seiner Schule teil, doch beim Zieleinlauf erlitt er einen plötzlichen Herzstillstand. Trotz aller Bemühungen blieb jede Hilfe vergebens, und er wurde im Krankenhaus für tot erklärt, wie von NBC Miami berichtet.

Tiefe Trauer

Die Schule und Gemeinde sind zutiefst betroffen. Der Schulleiter, Jimmy Arrojo, drückte sein tiefes Beileid aus und appellierte an die Gemeinschaft, der Familie in dieser schweren Zeit beizustehen: "Mein aufrichtiges Beileid geht an die Familie, Lehrer und Mitschüler, die diesen tragischen Verlust betrauern."

Ein weiterer Schicksalsschlag lastete bereits auf der Familie, als Knox' Mutter Julie erst kürzlich einen harten Kampf gegen den Krebs gewann, der sowohl emotional als auch finanziell eine enorme Belastung darstellte. Als Unterstützung wurde eine GoFundMe-Seite ins Leben gerufen, die enorme Resonanz fand. Ursprünglich auf 30.000 Dollar (ca. 28.000 Euro) angesetzt, übertrafen die Spenden bereits 80.000 Dollar (ca. 74.000 Euro), was ein Zeichen der Solidarität und Anteilnahme darstellt.

Knox galt in der Gemeinde als geschätztes Mitglied, engagierte sich im JROTC-Programm und half in der Kinderkirche. Die schockierende Tragödie ereignete sich bei einem von JROTC organisierten Lauf, einem Programm des US-Verteidigungsministeriums, das positive Einstellungen zur Armee vermitteln soll.