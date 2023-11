Hier kommt plötzlich grüner Schleim aus dem Kanal

Nachdem Bilder und Videos auf Twitter/X aufgetaucht waren, gerieten die Menschen schnell in Panik.

Am Donnerstag wurde eine leuchtend grüne Flüssigkeit auf den Straßen von New York City gesichtet. Die Flüssigkeit sickerte aus Kanalisationsgittern und einem Gullydeckel in der Nähe des World Trade Centers in Lower Manhattan.

Nachdem Bilder und Videos auf Twitter/X aufgetaucht waren, gerieten die Menschen schnell in Panik. Die grün fluoreszierende Substanz ist jedoch kein Grund zur Beunruhigung. Umweltbehörden färben manchmal Wasser grün ein, um Lecks in ihren Systemen zu erkennen!