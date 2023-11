Junkie bricht in Polizeistation ein, um sich Drogen wiederzuholen

Ein Mann, der seit 2021 sechs Mal verhaftet wurde, ist zum ersten Mal zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden.

Die Behörden gaben an, der 23-Jährige habe versucht, in das Lock Haven Police Department einzubrechen, um die bei ihm beschlagnahmten Drogen zurückzuholen. Später versuchte die Polizei, ihn wegen eines Bewährungsaufschubs festzunehmen, aber er rannte weg, was zu einer Verfolgungsjagd führte.

Die Behörden sagten, dass er im Gefängnis gegenüber einer Bewährungshelferin eine Bemerkung darüber machte, wie sehr sie ihr Leben schätze, und dann warf er einen Behälter mit einer unbekannten Flüssigkeit auf den Beamten.