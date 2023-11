'Bleu Royal' sprengt bei Auktion alle Grenzen

Die begehrte Kostbarkeit, eingebettet in einem Ring, faszinierte Bieter weltweit.

Genf erstrahlte im Glanz des kostbarsten blauen Diamanten, als der "Bleu Royal" mit einem Gewicht von 17,61 Karat für einen Rekordbetrag von 41 Millionen Euro den Besitzer wechselte. Diese Versteigerung katapultiert den Edelstein in die elitäre Riege der zehn teuersten Juwelen, die je auf Auktionen gehandelt wurden.

Irre Summe

Die begehrte Kostbarkeit, eingebettet in einem Ring, faszinierte Bieter weltweit. Ein anonymer Privatsammler setzte sich gegen zwei Rivalen durch und krönte sich zum neuen Eigentümer des "Bleu Royal". Christie's bestätigte, dass der Diamant nun zu den herausragendsten Stücken seiner Art gehört. "Es handelt sich um den größten lupenreinen blauen Diamanten, der jemals auf einer Auktion präsentiert wurde", erklärte ein Sprecher des Auktionshauses.



Der Schätzwert des tropfenförmigen Juwels, welches über 13 Millimeter lang und 8 Millimeter breit ist, pendelte zwischen 32,8 und 46,8 Millionen Euro. Die Identität des Verkäufers blieb im Dunkeln, während offenbart wurde, dass der "Bleu Royal" über fünf Jahrzehnte Teil einer bedeutenden Privatsammlung war.



Die Aura und Geschichte dieses außergewöhnlichen Diamanten haben die Herzen von Sammlern erobert. In Genf bleibt die Erinnerung an diese atemberaubende Auktion und den strahlenden König unter den blauen Diamanten lebendig.