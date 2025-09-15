Alles zu oe24VIP
Sofía Vergara
© getty

Große Sorge

Statt Emmy Awards: Sofía Vergara landet in der Notaufnahme!

15.09.25, 06:42
Schauspielerin Sofía Vergara musste am Sonntagabend die Emmy Awards ausfallen lassen – und landete stattdessen in der Notaufnahme. 

Vergara meldete sich am Sonntag, 14. September, auf Instagram bei ihren Fans und erklärte, dass sie die Emmys verpasst hat. Statt auf dem roten Teppich landete sie wegen einer Augenallergie in der Notaufnahme.

Szenen aus dem Krankenhaus

Die 53-Jährige postete eine Nahaufnahme ihres geschwollenen Auges und schrieb: „Habe es nicht zu den Emmys geschafft, aber in die Notaufnahme.“ Außerdem zeigte sie ein Video vom Krankenhausbett und einen Clip, in dem sie ihr Auge an einem Waschbecken ausspült.

Geplanter Auftritt abgesagt

Laut einer Pressemitteilung vom 9. September hätte Vergara bei der Preisverleihung neben Stars wie Elizabeth Banks, Angela Bassett, Jason Bateman, Kristen Bell, Jude Law, Sydney Sweeney, Jesse Williams und Catherine Zeta-Jones auftreten sollen.

Foto-Serie der Outfits

Das waren die strahlenden Outfits der Emmy-Awards: 

Emmy-Awards

  • GettyImages-2235451904 1/6
    GettyImages-2235450137
  • GettyImages-2235451904 2/6
    GettyImages-2235445886
  • GettyImages-2235451904 3/6
    GettyImages-2235452136
  • GettyImages-2235451904 4/6
    GettyImages-2235451657
  • GettyImages-2235451904 5/6
    GettyImages-2235450362
  • GettyImages-2235451904 6/6
    GettyImages-2235451904

© getty

© getty

© getty

© getty

© getty

© getty

Ob bunt, schwarz, schlicht oder auffällig - heiße Hingucker boten die Hollywood-Stars allemal. 

"The Studio" gewinnt Emmy als beste Comedy des Jahres 

Die Hollywood-Satire "The Studio" hat in Los Angeles den TV-Preis Emmy als beste Comedyserie des Jahres gewonnen. Insgesamt erhielt die Serie für ihre Debüt-Staffel 13 Emmys, ein neuer Rekord für eine Comedy in einem einzigen Jahr. Die in Echtzeit erzählte Krankenhaus-Serie "The Pitt" wurde als beste Dramaserie ausgezeichnet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

