World Press Foto 2025: Tagada-Schnappschuss sticht heraus

Das Fotomuseum WestLicht zeigt seit 12. September die World Press Photo 2025 – die weltweit wichtigste Ausstellung für Pressefotografie.

Bis 9. November sind in Wien preisgekrönte Arbeiten von Fotoreporterinnen und -reportern zu sehen, die das Weltgeschehen aus unterschiedlichen Perspektiven dokumentieren. Heuer feiert die traditionsreiche Schau ihr 70-jähriges Bestehen.

Unter dem Motto The Stories That Matter laden die Bilder dazu ein, sich mit den großen Herausforderungen unserer Zeit auseinanderzusetzen, aber auch hoffnungsvolle Momente wahrzunehmen. Zur Eröffnung am 11. September wird die palästinensische Fotografin Samar Abu Elouf erwartet, die für ihr Porträt eines schwer verwundeten Buben aus Gaza mit dem Hauptpreis ausgezeichnet wurde.

Geschichten hinter den Bildern

„Die Förderung von unabhängigem Bildjournalismus ist heute wichtiger denn je. Die 27.000 Besucher:innen im Vorjahr zeigen, welchen Stellenwert engagierte Fotografie hat“, betont WestLicht-Gründer Peter Coeln.

Präsentiert wird die Ausstellung bereits zum zweiten Mal mit Unterstützung der STRABAG. „Die Geschichten hinter den Bildern öffnen die Augen – und erinnern uns daran, wie essenziell unabhängiger Journalismus für unsere Gesellschaft ist“, sagt CEO Stefan Kratochwill. STRABAG engagiere sich seit Jahren für Kunst und Kultur und sehe Respekt sowie Solidarität als Teil ihres Wertekanons.

Tagada-Foto sticht heraus

Traditionell wird die Ausstellung WORLD PRESS PHOTO im WestLicht von der Präsentation einer zeitgenössischen Position in der oberen Galerie begleitet: Zu sehen ist dort in diesem Jahr die Ausstellung TAGADA von Florian Rainer. Tagada ist nicht nur eines der legendärsten Fahrgeschäfte im Wiener Prater, besonders für Jugendliche an der Schwelle zum Erwachsensein ist es ein Fixpunkt und Zufluchtsort: Hier wird einander getroffen, gedatet, geschmust, performt, werden die eigenen Skills erprobt und mit denen der anderen gemessen – hier, auf der rotierenden Scheibe, ist man für Sekundenbruchteile schwerelos.