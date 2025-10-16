Alles zu oe24VIP
© getty

Tennis

Six Kings Slam: Alcaraz vs Sinner im Millionenfinale!

16.10.25, 21:52 | Aktualisiert: 17.10.25, 13:33
Carlos Alcaraz und Jannik Sinner haben das Traumfinale beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien erreicht. Beide setzten sich im Halbfinale mit 6:4, 6:2 durch. Das Finale findet am Samstag statt.

Die Tennis-Stars Carlos Alcaraz und Jannik Sinner haben das Traumfinale beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien perfekt gemacht. Der Weltranglisten-Leader Alcaraz aus Spanien setzte sich im Halbfinale des lukrativen Show-Turniers gegen Taylor Fritz mit 6:4,6:2 durch. Anschließend besiegte der Italiener Sinner in seinem Duell mit dem serbischen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic nahezu problemlos ebenfalls 6:4,6:2. Das Finale findet an diesem Samstag (20.30 Uhr/live Netflix) statt.

Millionenpreise ohne Ranglistenpunkte

sinner djokovic
© getty

Beim Six Kings Slam gibt es keine Weltranglistenpunkte, keinen wichtigen Titel, kein Renommee zu gewinnen - dafür aber viel Geld. Der Gewinner der zweiten Auflage des umstrittenen Einladungsturniers erhält 4,5 Millionen US-Dollar, als Antrittsgage bekam jeder der sechs geladenen Topstars 1,5 Millionen Dollar. Die Spiele werden vom Streaming-Giganten Netflix übertragen.

Sportswashing-Vorwürfe im Raum

Im Raum steht der Verdacht des "Sportswashing" - das heißt, dass das Königreich Saudi-Arabien von seinen Verstößen gegen Menschenrechten ablenken und sein Image verbessern will. Das Turnier findet ohne offizielle Wertung statt und steht wegen der hohen Geldpreise in der Kritik.

