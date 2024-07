Alle Updates zum Trump-Attentat im Liveticker

Ein Schütze feuerte bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler (Pennsylvania) auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (78). Der Präsidentschaftskandidat wurde am Ohr getroffen. Ein Besucher der Veranstaltung kam ums Leben.

USA. Auf Ex-Präsident Donald Trump wurde am Samstagabend bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler (Pennsylvania) geschossen. Er verletzte sich am Ohr und ist nach seiner Evakuierung wohlauf in New Jersey gelandet. Laut Secret Service wurden ein Teilnehmer der Veranstaltung getötet und zwei weitere verletzt. Auch der mutmaßliche Schütze sei tot. Er habe von einer erhöhten Position außerhalb des Veranstaltungsortes aus mehrere Schüsse abgegeben.

