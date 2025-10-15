Six-Kings-Slam: Sinner und Fritz im Halbfinale

Jannik Sinner und Taylor Fritz sind souverän ins Halbfinale des Six-Kings-Slam in Saudi-Arabien eingezogen. Der Italiener trifft nun auf Novak Djokovic, der US-Amerikaner auf Weltranglistenersten Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner und Taylor Fritz haben ohne große Mühe das Halbfinale des hoch dotierten Six-Kings-Slam in Saudi-Arabien erreicht. Der italienische Topstar besiegte in Riad den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:2, 6:3 und zeigte dabei eine überzeugende Leistung.

Sinner fordert Djokovic heraus

Im Halbfinale erwartet Sinner nun eine echte Tennis-Legende: Der Italiener trifft am Donnerstag auf den serbischen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic.

Taylor Fritz setzte sich derweil mit 6:3, 6:4 gegen den Deutschen Alexander Zverev durch. Der US-Amerikaner zeigte eine konstante Leistung und ließ dem Olympiasieger kaum Chancen. Im Halbfinale wartet mit Carlos Alcaraz die Nummer eins der Welt auf Fritz.