© Getty

Tennis

Six-Kings-Slam: Sinner und Fritz im Halbfinale

15.10.25, 22:05 | Aktualisiert: 16.10.25, 11:26
Jannik Sinner und Taylor Fritz sind souverän ins Halbfinale des Six-Kings-Slam in Saudi-Arabien eingezogen. Der Italiener trifft nun auf Novak Djokovic, der US-Amerikaner auf Weltranglistenersten Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner und Taylor Fritz haben ohne große Mühe das Halbfinale des hoch dotierten Six-Kings-Slam in Saudi-Arabien erreicht. Der italienische Topstar besiegte in Riad den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:2, 6:3 und zeigte dabei eine überzeugende Leistung.

Sinner fordert Djokovic heraus

Im Halbfinale erwartet Sinner nun eine echte Tennis-Legende: Der Italiener trifft am Donnerstag auf den serbischen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic.

Taylor Fritz setzte sich derweil mit 6:3, 6:4 gegen den Deutschen Alexander Zverev durch. Der US-Amerikaner zeigte eine konstante Leistung und ließ dem Olympiasieger kaum Chancen. Im Halbfinale wartet mit Carlos Alcaraz die Nummer eins der Welt auf Fritz.

