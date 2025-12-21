Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
  6. Bundesliga
Harry Kane
© APA/AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND

Deutsche Bundesliga

FC Bayern zum Jahresausklang mit 4:0-Erfolg in Heidenheim

21.12.25, 19:41
Teilen

Der FC Bayern München hat sich am Sonntag standesgemäß in die Weihnachtspause verabschiedet. 

Die Elf von Coach Vincent Kompany gewann das letzte Spiel 2025 in der deutschen Fußball-Bundesliga in Heidenheim 4:0. Josip Stanisic (15.), Michael Olise (32.), Luis Diaz (86.) und Harry Kane (92.) stellten für den Tabellenführer den 13. Sieg in 15 Runden sicher. Die Bayern haben neun Punkte Vorsprung auf den Zweiten Dortmund. Das Kellerduell zwischen Mainz und St. Pauli endete 0:0.

Bei den Münchnern fehlte ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer aufgrund einer Gelb-Sperre, bei den Heidenheimern wurde Mathias Honsak zur Pause ausgetauscht. Der Underdog bleibt mit elf Zählern Vorletzter. Das Mainzer Schlusslicht, bei dem Nikolas Veratschnig in der Schlussphase eingewechselt wurde, geht gar mit nur acht Punkten aus 15 Spielen ins neue Jahr. St. Pauli hat zwar vier Zähler mehr, bleibt aber auf Relegationsplatz 16 weiter in akuter Abstiegsgefahr.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden