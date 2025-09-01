Alles zu oe24VIP
Cate Blanchett schockt mit skurrilem Feder-Look auf dem roten Teppich
© Getty Images

Venice Film Festival

Cate Blanchett schockt mit skurrilem Feder-Look auf dem roten Teppich

01.09.25, 10:32
Cate Blanchett lieferte am Sonntagabend wohl den denkwürdigsten Modemoment der diesjährigen Filmfestspiele von Venedig. Die Schauspielerin zog in einem auffälligen Kleid mit gigantischem Federrock definitiv alle Blicke auf sich. 

Für die Premiere ihres neuen Films „Father Mother Sister Brother“ betrat Blanchett den roten Teppich in Venedig in einem gewagten Look, der eher an einen Vogel als an ein Abendkleid erinnerte. In einem schwarzen Kleid mit engem Oberteil und skurrilem Federrock stahl sie bei den 82. Internationalen Filmfestspielen von Venedig allen die Show.

Feder-Alarm in Venedig

Cate Blanchett schockt mit skurrilem Feder-Look auf dem roten Teppich
© Getty Images

Das Kleid stammt aus der Couture-Kollektion Herbst 2025 von Maison Margiela und ist damit das erste Werk des belgischen Designers Glenn Martens als neuer Kreativdirektor. Während Martens den Look ursprünglich mit Bikermaske und Tabi-Stiefeln präsentierte, ließ Cate das Kleid für sich sprechen. Sie entschied sich für minimalistischen Glamour und setzte auf einen glatten Pferdeschwanz, dezenten Schmuck und zartes Make-up.

Das enganliegende schwarze Oberteil betonte ihre Taille perfekt, während der voluminöse Federrock bei jedem Schritt aufflatterte, als wolle die Schauspielerin gleich die Flügel ausbreiten und davonfliegen.

Cate Blanchetts auffällige Red Carpet Looks

Die Schauspielerin ist bekannt für ihre gewagten Modeentscheidungen. Schon letzte Woche hatte sie für Gesprächsstoff gesorgt, als sie zur Premiere von Paolo Sorrentinos „Grazia“ ein juwelenbesetztes Armani-Privé-Kleid trug, ein Look, den sie bereits 2022 bei den SAG Awards präsentierte.

Standing Ovations für Film und Fashion

Cate Blanchett schockt mit skurrilem Feder-Look auf dem roten Teppich
© Getty Images

Begleitet wurde Cate Blanchett von ihren Schauspiel-Kolleginnen Vicky Krieps und Charlotte Rampling. Die beiden waren ebenfalls ganz in Schwarz gekleidet und posierten elegant für die Kameras. Der Film selbst, inszeniert vom Kult-Regisseur Jim Jarmusch, wurde nach seiner Premiere mit fünfminütigen Standing Ovations gefeiert.

