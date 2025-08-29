Von Emma Stone bis Amal Clooney: Die schönsten Red-Carpet-Looks aus Venedig

Die 82. Internationalen Filmfestspiele von Venedig haben ihre Tore geöffnet und schon jetzt steht fest: Hier regieren Glanz, Glamour und Drama pur. Auch am zweiten Tag verwandelten die Stars den roten Teppich in ein funkelndes Mode-Spektakel und präsentierten ihre schönsten Roben.

Monate nach der Mega-Hochzeit von Jeff Bezos strömt die internationale Prominenz erneut nach Venedig. Diesmal nicht für Liebesgelöbnisse, sondern für die große Bühne des Kinos. Das Filmfestival des Sommers 2025 ist eröffnet, und wie jedes Jahr verwandeln die Stars den Lido di Venezia in ein Meer aus Blitzlichtgewittern. Schon am zweiten Tag zeigte sich, dass der Glamour-Faktor mindestens so hoch war wie zur gestrigen spektakulären Eröffnung.

Emma Stone

© Getty Images

Hollywood-Star Emma Stone sorgte mit einem gewagten, aber eleganten Auftritt für Gesprächsstoff. In einem maßgeschneiderten Louis-Vuitton-Kleid griff sie den heiß diskutierten Bubble-Saum-Trend im Y2K-Stil auf. Dünne, juwelenbesetzte Träger, ein strenger quadratischer Ausschnitt und kunstvolle Glitzerstickereien in Silber und Weiß machten sie zum absoluten Hingucker des Abends.

Amal Clooney

© Getty Images

Wenn ein Paar den roten Teppich regiert, dann Amal und George Clooney. Nach einem krankheitsbedingten Rückzug feierte George sein Comeback, doch die wahre Show stahl seine Frau Amal. In einem leuchtend fuchsiafarbenen Minikleid mit dramatischer Schleppe zog die Menschenrechtsanwältin alle Blicke auf sich. Während George charmant im Hintergrund glänzte, war es Amals Robe, die für Glamour pur sorgte.

Naomi Watts

© Getty Images

Hollywoods Traumpaar Naomi Watts und Billy Crudup sorgte am 28. August bei der Premiere von Jay Kelly für einen strahlenden Auftritt. Crudup glänzte in einem makellos weißen Smoking, während die australische Leinwand-Ikone Watts in einem zarten, beigefarbenen Kleid mit leuchtenden Blumenapplikationen alle Blicke auf sich zog.

Riley Keough

© Getty Images

Als Enkelin von Elvis Presley hat Riley Keough Showbiz im Blut und das hat man sofort gemerkt. Die Schauspielerin betrat den roten Teppich in Venedig in einer kupferfarbenen Bluse und einem luftigen Rock. Den eleganten Look rundete die 36-Jährige mit einer edlen Statement-Kette von Cartier ab.

Die schönsten Red Carpet Looks aus Venedig

Der Lido ist zur schillernden Bühne geworden, auf der Stars die neuesten Couture-Träume zur Schau tragen. Auch diese Stars glänzten im Blitzlichtgewitter.

Wir dürfen gespannt sein, welche spektakulären Roben uns in den nächsten Tagen noch erwarten!