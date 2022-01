Kanye West datet eine ehemalige Domina

Foxy, Foxy! Rapper Kanye West heizt die Gerüchte-Küche ordentlich an. Ein Liebes-Comeback für Kanye und Kim scheint es wohl nicht zu geben.

Julia Fox ist gebürtige Italienerin und startete 2019 mit ihrem Film-Debüt "Der schwarze Diamant" an der Seite von Adam Sandler als Schauspielerin durch. Sie wurde direkt bei den Gotham Awards nominiert und erlangte einen großen Bekanntheitsgrad in den USA und Europa.

Dunkles Geheimnis

In der Vergangenheit soll Miss Fox auch als Domina gearbeitet haben, für mindesten 6 Monate. Insider berichten, Fox sei vor kurzem Mutter eines Sohnes geworden, und habe sich nach einer langen, schmerzvollen Beziehung von dem Privatpiloten Peter Artemiev, getrennt. Nachdem Kanye West sich von Kim getrennt hatte suchte er Trost. Julia und Kanye haben sich gegenseitig geheilt und unterstützt.

Auf Instagram beschimpfte Fox ihren Ex-Freund und Vater ihres Kindes mit den Worten: „Versager, Alkoholiker und drogenabhängigen Vater. Dieser Mann hat mich mit einem 5 Monate alten Kind, einem Hund, einem Haus und ALLEN Rechnungen zurückgelassen. Das ist falsch!!! Es ist nicht fair.“

Zuletzt sah man Kanye und Julia gemeinsam am Sonntag in New York in einem edlen Sushi Restaurant. Nach einem Liebes-Comeback mit Kim sieht das nicht aus, im Gegenteil: Eine neue Romanze hat hier wohl begonnen.