Hollywood-Glamour in Venedig: Die Traumroben der Stars bei den Filmfestspielen 2025

Der rote Teppich der 82. Filmfestspiele in Venedig wurde ausgerollt und Heidi Klum, Cate Blanchett und Co. sorgten mit ihren Traumroben bereits für Schnappatmung.

Stars und Regisseure aus aller Welt strömen derzeit in die Lagunenstadt, denn die 82. Filmfestspiele von Venedig sind das glamouröseste Event des Sommers! Vom 27. August bis 6. September 2025 wird hier nicht nur die Filmwelt auf den Kopf gestellt, sondern auch die kommende Award-Saison eingeläutet. Und schon jetzt ist klar: Die Crème de la Crème Hollywoods setzt in diesem Jahr auf maximalen Wow-Effekt.

Heidi & Leni Klum: Sexy Mutter-Tochter-Duo erobert den roten Teppich

© Getty Images

Sie sind der Hingucker schlechthin: Heidi Klum und Tochter Leni stahlen ihrem heißen Partnerlook allen die Show. Heidi zeigte ihr Dekolleté in einem himmlisch-hellen Korsettkleid, während Leni im dunklen, durchscheinenden Traumkleid eine gute Figur machte. Die zwei Schönheiten können sich so definitiv sehen lassen.

Barbara Palvin: Schwarze Eleganz mit Wow-Faktor

© Getty Images

Das „Victoria’s Secret“ Model zog bei der Premiere von La Grazia alle Blicke auf sich. In einem Bustierkleid mit Spitzendetails, asymmetrischem Schnitt und einem gefährlich hohen Beinschlitz hinterließ Palvin alle sprachlos. azu kombinierte sie Slingback-Pumps und ihr Haar trug sie in sanften Wellen.

Cate Blanchett setzt auf Red-Carpet-Recycling

© Getty Images

Wenn jemand beweist, dass wahre Eleganz zeitlos ist, dann Cate Blanchett. In einem schwarzen Armani Privé-Kleid mit funkelndem XXL-Ausschnitt erschien die Oscar-Preisträgerin so glamourös wie eh und je. Modekennern dürfte das Kleid vertraut vorkommen: Bereits 2022 trug sie dasselbe Design bei den SAG Awards.

Tilda Swinton: Pure Eleganz

© Getty Images

Die Chanel-Botschafterin schwebte in einer besonders eleganten Robe über den roten Teppich. Eine weiße Seidenkrepp-Bluse mit Rüschenmanschetten und Schleife kombinierte die Schauspielerin mit einem ausladenden schwarzen Seidenrock und sorgte damit für spannende Kontraste.

Rose Villain: Punk trifft Glamour

© Getty Images

Die italienische Sängerin sorgte mit ihrer speziellen Frisur am roten Teppich für Aufsehen. Rose setzte auf eine vom Irokesenschnitt inspirierte Frisur: ihr blaues Haar wellte sich sanft oben, während die Seiten glatt gestrichen waren, um den voluminösen Effekt noch zu betonen. Fast hätte man das strahlend goldene Kleid mit langen Handschuhen übersehen!