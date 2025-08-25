Gewagt: Emily Ratajkowski verdreht im heißen Leder-Look allen den Kopf

Emily Ratajkowski weiß, wie sie ihre Kurven in Szene setzt. Auf Instagram teilte das Model jetzt einige heiße Aufnahmen im knappen Leder-Look, der nicht nur ihre Fans sprachlos hinterließ.

Emily Ratajkowski ist bekannt für ihre sexy Outfits und heißen Schnappschüsse. Ob im Micro-Bikini am Pool oder in einem durchsichtigen Kleid auf dem roten Teppich: Die 34-Jährige weiß, wie man die Blicke auf sich zieht. Und auch ihr neuester Look enttäuscht nicht! In einem provokanten Instagram-Post präsentiert sich das Model in einem knappen, durchsichtigen Leder-Lingerie-Set, das mit einem String-Tanga und transparenten Caprihosen für ordentlich Gesprächsstoff sorgt.

Emrata im gewagten Leder-Look

Emily Ratajkowski präsentierte sich in einem tief ausgeschnittenen Leder-Lingerie-Set, das eindeutig von der Domina-Ästhetik inspiriert war. Das Set bestand aus einem schwarzen Leder-BH mit langem Gürtel, der sexy um ihren Rücken gewickelt und vorne gebunden war. Dazu kombinierte sie eine durchsichtige Caprihose, die sich wie eine zweite Haut an ihre Traumbeine schmiegte und den G-String-Tanga in Szene setzte.

Den gewagten Look rundete Emily mit hochhackigen Mary Janes, und einer Frisur, die an die Filmdiven der 40er Jahre angelehnt ist, ab. Ihr Haar fiel in lockeren Wellen fast bis ins Gesicht, was ihr einen besonders verführerischen Touch verlieh.

Fans flippen aus

Mit den Schnappschüssen brachte Ratajkowski nicht nur ihre Fans zum Schmelzen, sondern ließ auch die Herzen ihrer Promi-Kollegen höherschlagen. Modelfreundin Olivia Ponton kommentierte unter dem Beitrag: „Oh mein Gott, ich bin gerade auf die Knie gefallen!“ Stylistin Abigail Enright war ebenfalls begeistert und fügte zwei Flammen-Emojis hinzu. Und selbst Sängerin Charli XCX konnte nicht anders, als in Großbuchstaben: „EXCUSE MOI!“ zu kommentieren.

Sexy trotz Kind

Trotz ihrer Rolle als Mutter eines kleinen Sohnes scheut sich Emily nicht, in gewagten Outfits aufzutreten. Im Gegenteil: In einem Interview mit Elle UK erklärte die Schauspielerin, dass sie ihre Mutterrolle als „subversiv“ betrachtet und stolz darauf ist, sich von den traditionellen Vorstellungen zu lösen, wie eine Mutter zu sein hat.

So trägt sie, wenn sie ihren Sohn von der Schule abholt, oft High Heels und glamouröse Outfits. „Ich liebe es, mit den Konventionen zu spielen. Warum sollte eine Mutter nicht auch sexy sein dürfen?“, erklärte Ratajkowski, als sie von ihrer Sichtweise auf die Mutterschaft sprach.