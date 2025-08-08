Mega-Aufreger: Kate Moss trägt sündhaft teure Hermès-Tasche am Strand

Kate Moss lässt es sich aktuell auf Ibiza gut gehen und sorgt mit ihrem luxuriösen Strand-Look für ordentlich Aufsehen. Das Supermodel wurde dabei gesehen, wie sie ihre sündhaft teure Hermès Kelly ganz lässig als Strandtasche benutzte.

Die meisten von uns lassen ihre teuren Wertsachen während des Strandurlaubs lieber im Hotelzimmer oder im Safe. Schließlich kann die Sonne, der Sand und das Salzwasser einem wertvollen Accessoire ordentlich zusetzen oder gestohlen werden. Doch Kate Moss verfolgt anscheinend einen ganz anderen Ansatz. Sie nahm ihre Luxus-Tasche mit in den Sand und trug sie ganz lässig als Beach-Bag.



Luxus am Strand? Für Kate Moss kein Problem!

Kate Moss zeigt uns, wie Luxus am Strand aussieht! Für ihren entspannten Tag am Meer wählte die 51-Jährige einen hellbraunen Badeanzug und eine dünne weiße Langarmbluse, die perfekt zu den langen, mehrreihigen Halsketten und den silbernen und goldenen Armreifen passten. Die riesige Sonnenbrille durfte natürlich auch nicht fehlen.

Doch der wahre Hingucker war ihre Tasche: Eine begehrte Hermès Kelly aus braunem Kalbsleder, die offen getragen und mit Sandspuren am Boden versehen war. Mit einem Preis von rund 13.500 Dollar ist sie ein echtes Luxusteil!

Teurer Beach-Look

Der stolze Preis ist sicher nicht gerade ein Grund, die Tasche einfach den Kräften der Natur auszusetzen. Doch für Kate Moss war das kein Thema: Sie schritt ganz entspannt durch den Sand, während die teure Hermès Kelly locker an ihrem Arm baumelte.

Während die meisten Promis ihre Kelly-Tasche oder die Birkin wie einen Schatz hüten, sieht die Tasche von Kate Moss so aus, als hätte sie schon einige Abenteuer hinter sich – abgenutzt, gut getragen und ganz sicher nicht in einer Staubschutzhülle verpackt. Kate Moss nutzt die Tasche eben nicht nur als Luxus-Investment, sondern ganz selbstverständlich als Alltagsaccessoire.

Mode-Statement oder Fehltritt?

Trotz der Empörung, die eine Designer-Tasche am Strand vielleicht bei manch anderen auslösen könnte, erinnert uns Kate Moss daran, dass Luxus und Funktionalität nicht immer getrennt werden müssen. Die Kelly-Tasche mag heute als hochpreisiges Sammlerstück gelten, doch sie war ursprünglich als praktische Reisetasche für Frauen gedacht – und Kate trägt sie genauso, wie es für die Tasche vorgesehen war.