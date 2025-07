Achtung, Diebe: So schützen Sie Ihre Wertsachen am Strand

Sonne, Sand und Sorgen? Das muss nicht sein! Damit der Strandtag nicht zum Albtraum wird, weil Handy, Schlüssel oder Geld verschwinden, braucht es nur ein paar clevere Tricks. Mit den richtigen Hacks bleibt der Urlaub entspannt und die Wertsachen sicher!

Am Strand möchte man vor allem eins: abschalten, die Sonne genießen und einfach mal den Kopf frei bekommen. Doch kaum ist das Handtuch ausgebreitet, stellt sich die lästige Frage: Wohin mit Handy, Geldbörse und Schlüssel, während man schwimmen geht oder ein Nickerchen unter dem Sonnenschirm macht? Keine Sorge: Wir zeigen Ihnen die cleversten Tricks, mit denen Sie Ihre Wertsachen am Strand sicher verstecken können.

Nur das Nötigste mitnehmen

© Getty Images

Nehmen Sie wirklich nur das mit, was Sie am Strand auch wirklich brauchen. Statt der gesamten Geldbörse reichen oft ein Ausweis, etwas Bargeld und eventuell eine Kreditkarte. Auch Schmuck oder teure Uhren sollten Sie besser im Hotelsafe zurücklassen. Dadurch minimieren Sie die Gefahr von Verlust oder Diebstahl.

Wasserdichte Bauchtaschen

Wasserdichte Bauchtaschen oder Handyhüllen mit verlässlichem Verschluss sind wahre Lebensretter für Strandliebhaber. Sie sind so konzipiert, dass sie sogar beim Schwimmen getragen werden können – ganz ohne dass Wasser eindringt. In ihnen finden Smartphone, Schlüssel, Geldscheine und sogar kleinere Karten Platz. So tragen Sie Ihre Wertsachen einfach am Körper, auch wenn Sie ins Meer gehen oder einen Strandspaziergang machen.

Im Sand vergraben

Diese Methode erfordert etwas Fingerspitzengefühl, kann aber effektiv sein: Verpacken Sie Ihre Wertgegenstände in einen gut verschlossenen Gefrierbeutel oder einer anderen dichten Hülle, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Dann vergraben Sie das Ganze an einer unauffälligen Stelle, etwa unter Ihrem Handtuch oder unter dem Strandspielzeug der Kinder. Aber Vorsicht: Damit Sie später nicht verzweifelt buddeln, sollten Sie Ihr Geheimversteck clever markieren, zum Beispiel mit einer Muschel oder einem „zufällig“ abgelegten Flip-Flop.

Tarnbehälter

Tarnbehälter sehen aus wie alltägliche Strandutensilien, enthalten aber ein verstecktes Fach für Ihre Wertsachen. Beliebt sind z. B. leere Sonnencremeflaschen, in denen sich das Innere entfernen lässt, um Platz für Geld, Schlüssel oder kleine Gegenstände zu schaffen.

© Getty Images

Auch Wasserflaschen mit doppeltem Boden, leere Lippenbalsam-Dosen oder sogar Spielkartenboxen ohne Inhalt eignen sich perfekt als unscheinbare Verstecke. Der große Vorteil: Diese Gegenstände fallen im Sand nicht auf, und potenzielle Diebe würden niemals darin nach Wertsachen suchen.

Weitere Geheimverstecke

Etwas ungewöhnlich aber Sie können Ihre Wertgegenstände auch in Ihrer Unterwäsche verstecken. Push-up-BHs bieten durch herausnehmbare Polsterung Platz für kleine Wertsachen. Einfach Geldscheine oder Schlüssel in die so entstandenen Fächer einlegen.

Wer absolut auf Nummer sicher gehen will, kann auch Strand-Safes oder Schließfächer mieten, die es an manchen Stränden oder Beach-Clubs gibt.