ER ließ sich Nase und Ohren abschneiden – so sieht er jetzt aus

Anthony (32) hat einen großen Traum. Er will wie ein schwarzes Alien aussehen.

Seit Jahren versucht der Franzose Anthony Loffredo alles, um wie ein Alien auszusehen. Der 32-Jährige ließ sich tätowieren, piercen und bekam jede Menge Implantate. Nun ließ er sich erneut operieren. In einer Klinik in Barcelona wurden Anthony die Nase und beide Ohren abgeschnitten. Das berichtet die britische „Sun“.

Auf Instagram zeigt sich Anthony über das Ergebnis erfreut. „Wie in einem Traum . Danke, @oscarmarquezbodymod, du wirst mein Leben geprägt haben. Ich bin stolz auf das, was wir zusammen gemacht haben."

Der 32-Jährige hat großen Spaß, in die Rolle eines Aliens zu schlüpfen. „Ich lasse mich oft irgendwo nieder und spiele eine Rolle, besonders nachts in den dunklen Straßen. Schon in jungen Jahren habe ich mich für Mutationen und Transformationen des menschlichen Körpers interessiert."