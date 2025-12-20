20.12. – 26.12.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Reisehoroskop 2026: Hier sollten Sie laut Ihrem Sternzeichen hinreisen! Sie wissen noch nicht, wohin Sie 2026 verreisen sollten? Dann lassen Sie sich von den Sternen leiten! HolidayCheck präsentiert das Reisehoroskop für 2026 und verrät, welche Reiseziele im kommenden Jahr perfekt zu Ihrem Sternzeichen passen.