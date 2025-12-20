20.12. – 26.12.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (20.12. – 26.12.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Nun ist absolute Zurückhaltung geboten, auch wenn man Ihnen noch sehr gewogen ist. Sie könnten den Bogen trotzdem schneller überspannen als Sie ahnen.
- Gesundheit: Mars könnte Ihnen enormen Stress bereiten. Zügeln Sie Ihren Ehrgeiz und gehen Sie kein Risiko ein!
- Beruf: Geben Sie sich nicht kämpferisch, schalten Sie zurück! Man kommt Ihnen ohnehin entgegen.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Schon bis Montag kündigt sich unübersehbar an, dass die Liebe ab Donnerstag wieder voll aufblüht. Am Dienstag und Mittwoch einfach gelassen bleiben!
- Gesundheit: Mars spendet Ihnen jetzt enorme Energien. Ab Donnerstag stärkt Venus zusätzlich Ihr Selbstvertrauen.
- Beruf: Der Montag ist noch ein guter Tag für Ihre Vorhaben. Ab Dienstag aber definitiv abschalten.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Dass sich alles wieder zum Besseren wendet, kündigt sich schon ab Montagabend an. Ende der Woche kommt dank Venus endgültig alles in ruhigere Bahnen.
- Gesundheit: Nach und nach kriegen Sie wieder viel mehr Energie, Besondere Wohlfühltage: Dienstag und Mittwoch.
- Beruf: Auch in dieser Hinsicht kann wieder mehr Ruhe einkehren. Vernunft sollte den Ton angeben.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Die Mars-Opposition sorgt für Unruhe, die sich unter der Venus-Opposition ab Donnerstag noch verstärken könnte. Möglichst cool und vernünftig bleiben!
- Gesundheit: Sie sind drauf und dran sich zu übernehmen. Gönnen Sie sich daher an den Feiertagen nichts als Ruhe!
- Beruf: Keine übereilten Aktivitäten mehr! Nehmen Sie sich einfach Zeit, Ihre Pläne zu überdenken!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Jetzt geht es um Ernsthaftigkeit, Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein. Zurückhaltung und Toleranz sind am Dienstag und Mittwoch geboten.
- Gesundheit: Schlagen Sie beim Feiern nicht über die Stränge! Mehr Gesundheitsbewusstsein tut Ihnen bestimmt gut.
- Beruf: Es reicht jetzt, alles ordentlich abzuschließen und sich ab Dienstag nicht mehr zu stressen.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Nach und nach kommt die Liebe wieder in die Gänge. Vielversprechend zeigt sich schon das Wochenende, ab Donnerstag ist Ihnen Venus besonders gewogen.
- Gesundheit: Jetzt sind Sie wieder ein richtiges Energiebündel. Ab Donnerstag blüht auch Ihre Attraktivität auf.
- Beruf: Ihre Unterstützung und Ihr Know-how sind sehr erwünscht. Gut, wenn Sie sich nützlich machen.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Mars könnte schon bis Montag für große Unruhe sorgen. Emotionale Disziplin ist das Gebot der Stunde, dann wird es zu Weihnachten wieder friedlicher.
- Gesundheit: Schalten Sie deutlich zurück und erholen Sie sich endlich mal richtig! Ab Dienstag läuft es besser.
- Beruf: Ja keinen Stress mehr! Es ist höchste Zeit, sich in den Weihnachtsurlaub zu verabschieden!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Lassen Sie Ruhe einkehren und bringen Sie speziell am 23. und 24. mehr Toleranz und Gelassenheit auf! Umso romantischer kann es ab Donnerstag werden.
- Gesundheit: Weniger ist mehr. Daher nicht zu exzessiv feiern! Dann sind Sie ab Donnerstag umso besser in Form.
- Beruf: Schließen Sie alle Vorbereitungen bis Montag ab, sonst wird es am Dienstag noch stressig.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Es wird Zeit, mehr Seriosität und Zurückhaltung an den Tag zu legen. Sie könnten sonst mit Ihrem üblichen Gefühlsüberschwang zu den Feiertagen anecken.
- Gesundheit: Schauen Sie jetzt besser auf Ihre Lebensweise und drosseln Sie Ihr Tempo! Lassen Sie Ruhe einkehren!
- Beruf: Bezähmen Sie mal Ihren Tatendrang und nutzen Sie die Weihnachtswoche lieber zum Nachdenken!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Freuen Sie sich auf beglückende Festtage! Seien Sie aber auch bereit, etwas mehr Spaß zuzulassen und setzen Sie Ihre strengen Regeln mal außer Kraft.
- Gesundheit: Sie sind so gut in Form wie schon lange nicht mehr. Beste Voraussetzungen auch für Ihre Schönheit.
- Beruf: Spätestens am Dienstag sollte mit Ihrem Arbeitseifer Schluss sein. Lassen Sie andere machen!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Eine klare, verlässliche Linie ist jetzt die richtige Haltung, um positive Resonanz zu ernten. Dann sind Sie zu Weihnachten bestimmt sehr willkommen.
- Gesundheit: Sie sollten sich mehr Schlaf und Ruhe gönnen. Am Dienstag und Mittwoch sind Sie aber bestens in Form.
- Beruf: Beschränken Sie sich auf Notwendiges und planen Sie sorgsam! So kriegen Sie alles gut hin.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Rechtzeitig zu Weihnachten kehren wieder Ruhe und Frieden ein. Wer auf die Stimme der Vernunft hört, darf sich sicher und auch wieder glücklich fühlen.
- Gesundheit: Sich ein bisschen einzuschränken ist das beste Wohlfühlrezept. Lassen Sie sich nicht mehr stressen!
- Beruf: Der Montag ist ein guter Tag, um alles ordnungsgemäß abzuschließen und danach abzuschalten.
Ihre Glückzahlen: 150, 100, 90