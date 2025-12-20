Alles zu oe24VIP
20.12. – 26.12.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

20.12. – 26.12.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

20.12.25, 00:00
Ihr MADONNA-Horoskop (20.12. – 26.12.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne... 

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Nun ist absolute Zurückhaltung geboten, auch wenn man Ihnen noch sehr gewogen ist. Sie könnten den Bogen trotzdem schneller überspannen als Sie ahnen.
  • Gesundheit: Mars könnte Ihnen enormen Stress bereiten. Zügeln Sie Ihren Ehrgeiz und gehen Sie kein Risiko ein!
  • Beruf: Geben Sie sich nicht kämpferisch, schalten Sie zurück! Man kommt Ihnen ohnehin entgegen.

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Schon bis Montag kündigt sich unübersehbar an, dass die Liebe ab Donnerstag wieder voll aufblüht. Am Dienstag und Mittwoch einfach gelassen bleiben!
  • Gesundheit: Mars spendet Ihnen jetzt enorme Energien. Ab Donnerstag stärkt Venus zusätzlich Ihr Selbstvertrauen.
  • Beruf: Der Montag ist noch ein guter Tag für Ihre Vorhaben. Ab Dienstag aber definitiv abschalten.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Dass sich alles wieder zum Besseren wendet, kündigt sich schon ab Montagabend an. Ende der Woche kommt dank Venus endgültig alles in ruhigere Bahnen.
  • Gesundheit: Nach und nach kriegen Sie wieder viel mehr Energie, Besondere Wohlfühltage: Dienstag und Mittwoch.
  • Beruf: Auch in dieser Hinsicht kann wieder mehr Ruhe einkehren. Vernunft sollte den Ton angeben.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Die Mars-Opposition sorgt für Unruhe, die sich unter der Venus-Opposition ab Donnerstag noch verstärken könnte. Möglichst cool und vernünftig bleiben!
  • Gesundheit: Sie sind drauf und dran sich zu übernehmen. Gönnen Sie sich daher an den Feiertagen nichts als Ruhe!
  • Beruf: Keine übereilten Aktivitäten mehr! Nehmen Sie sich einfach Zeit, Ihre Pläne zu überdenken!

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Jetzt geht es um Ernsthaftigkeit, Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein. Zurückhaltung und Toleranz sind am Dienstag und Mittwoch geboten.
  • Gesundheit: Schlagen Sie beim Feiern nicht über die Stränge! Mehr Gesundheitsbewusstsein tut Ihnen bestimmt gut.
  • Beruf: Es reicht jetzt, alles ordentlich abzuschließen und sich ab Dienstag nicht mehr zu stressen.

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Nach und nach kommt die Liebe wieder in die Gänge. Vielversprechend zeigt sich schon das Wochenende, ab Donnerstag ist Ihnen Venus besonders gewogen.
  • Gesundheit: Jetzt sind Sie wieder ein richtiges Energiebündel. Ab Donnerstag blüht auch Ihre Attraktivität auf.
  • Beruf: Ihre Unterstützung und Ihr Know-how sind sehr erwünscht. Gut, wenn Sie sich nützlich machen.

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Mars könnte schon bis Montag für große Unruhe sorgen. Emotionale Disziplin ist das Gebot der Stunde, dann wird es zu Weihnachten wieder friedlicher.
  • Gesundheit: Schalten Sie deutlich zurück und erholen Sie sich endlich mal richtig! Ab Dienstag läuft es besser.
  • Beruf: Ja keinen Stress mehr! Es ist höchste Zeit, sich in den Weihnachtsurlaub zu verabschieden!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Lassen Sie Ruhe einkehren und bringen Sie speziell am 23. und 24. mehr Toleranz und Gelassenheit auf! Umso romantischer kann es ab Donnerstag werden.
  • Gesundheit: Weniger ist mehr. Daher nicht zu exzessiv feiern! Dann sind Sie ab Donnerstag umso besser in Form.
  • Beruf: Schließen Sie alle Vorbereitungen bis Montag ab, sonst wird es am Dienstag noch stressig.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Es wird Zeit, mehr Seriosität und Zurückhaltung an den Tag zu legen. Sie könnten sonst mit Ihrem üblichen Gefühlsüberschwang zu den Feiertagen anecken.
  • Gesundheit: Schauen Sie jetzt besser auf Ihre Lebensweise und drosseln Sie Ihr Tempo! Lassen Sie Ruhe einkehren!
  • Beruf: Bezähmen Sie mal Ihren Tatendrang und nutzen Sie die Weihnachtswoche lieber zum Nachdenken!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Freuen Sie sich auf beglückende Festtage! Seien Sie aber auch bereit, etwas mehr Spaß zuzulassen und setzen Sie Ihre strengen Regeln mal außer Kraft.
  • Gesundheit: Sie sind so gut in Form wie schon lange nicht mehr. Beste Voraussetzungen auch für Ihre Schönheit.
  • Beruf: Spätestens am Dienstag sollte mit Ihrem Arbeitseifer Schluss sein. Lassen Sie andere machen!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Eine klare, verlässliche Linie ist jetzt die richtige Haltung, um positive Resonanz zu ernten. Dann sind Sie zu Weihnachten bestimmt sehr willkommen.
  • Gesundheit: Sie sollten sich mehr Schlaf und Ruhe gönnen. Am Dienstag und Mittwoch sind Sie aber bestens in Form.
  • Beruf: Beschränken Sie sich auf Notwendiges und planen Sie sorgsam! So kriegen Sie alles gut hin.

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Rechtzeitig zu Weihnachten kehren wieder Ruhe und Frieden ein. Wer auf die Stimme der Vernunft hört, darf sich sicher und auch wieder glücklich fühlen.
  • Gesundheit: Sich ein bisschen einzuschränken ist das beste Wohlfühlrezept. Lassen Sie sich nicht mehr stressen!
  • Beruf: Der Montag ist ein guter Tag, um alles ordnungsgemäß abzuschließen und danach abzuschalten. 

Ihre Glückzahlen: 150, 100, 90

