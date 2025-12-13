Zwei österreichische Klassiker unter den besten Desserts der Welt!

TasteAtlas hat wieder zugeschlagen und aus über 97.000 Bewertungen die 100 besten Desserts der Welt gekürt. Auch zwei Mehlspeisen aus Österreich mischen dieses Jahr mit.

TasteAtlas hat sich wieder mal durch die süßeste Seite der Welt gekostet und aus 97.422 Bewertungen für 2.274 Desserts ein großes, internationales Dessert-Ranking gebaut.

Das Ergebnis ist eine kulinarische Weltreise von knusprig-heiß bis samtig-kalt. Von türkischem Sirup-Gold über italienische Gelato-Legenden bis hin zu litauischen Schoko-Bomben. Die Top 10 sind ein globales Best-of.

Und Österreich? Natürlich sind wir gleich zweimal vertreten. Zwar nicht in der absoluten Spitze, aber im Mittelfeld warten zwei Dessert-Klassiker, die aus unserer Küche einfach nicht wegzudenken sind – und die international kultige Fans haben. Doch bevor wir dazu kommen, schauen wir uns an, was die Welt an die absolute Spitze gewählt hat.

Die Top 10 Desserts der Welt

1. Antakya Künefesi (Türkei)

Ein Dessert, das vom ersten Bissen an knuspert und zieht: Engelshaarteig, Käsefüllung, heißer Sirup. Der Mix aus Crunch und cremiger Mitte ist eine echte Suchtfalle.

2. Clotted Cream Ice Cream (England)

© Getty Images

Klingt unscheinbar, schmeckt aber traumhaft: ultra-cremig, milchig, pur. Ein Dessert, das leise daherkommt und doch hängen bleibt.

3. Gelato al Pistacchio (Italien)

© Getty Images

Wenn Pistazieneis die Champions League wäre, käme Italien jedes Jahr ins Finale. Intensiv nussig, cremig und oft in Gelaterien erhältlich, die eigentlich Museen sein sollten.

4. Strudel (Trentino–Alto Adige, Italien)

Ein Strudel, der eng mit Südtirol verwoben ist. Rustikal, aromatisch und mit diesem typisch alpinen Charme.

5. Gaziantep Baklavası (Türkei)

Sirup-glänzend, buttrig und vollgepackt mit Pistazien aus einer der besten Anbauregionen der Welt. Baklava aus Gaziantep ist ein eigenes Qualitätslevel.

6. Fıstıklı Sarma (Türkei)

Noch mehr Pistazien-Power, noch weicher, noch grüner. Weniger süß als Baklava, aber genauso gefährlich, wenn man eigentlich „nur ein Stück“ wollte.

7. Tembleque (Puerto Rico)

Ein Kokospudding, der schmeckt wie ein Urlaubstag am Meer: cremig, kühl, leicht gewürzt und unwiderstehlich.

8. Crêpes Sucrées (Frankreich)

Die Essenz französischer Desserts: simpel, dünn, perfekt. Zucker drauf, Butter rein – fertig ist das Paris-Gefühl.

9. Tinginys (Litauen)

Ein No-Bake-Schokodessert mit Keksstückchen. Bodenständig, süß und verdammt gemütlich – wie ein litauisches Netflix-Snack-Dessert.

10. Pão de Ló de Ovar (Portugal)

Ein Biskuit, der außen fluffig und innen fast fließend ist. Warm serviert ist er eine Umarmung in Kuchenform.

Kaiserschmarrn (Platz 29): Österreichs fluffigster Botschafter

© Getty Images

Jetzt kommen wir zu dem Dessert, das für viele Touristen ein Grund ist, überhaupt erst nach Österreich zu reisen – und für Einheimische ein Grund, den Winter zu lieben.

Kaiserschmarrn, unser karamellisiert-knuspriges, innen flaumiges Nationalheiligtum, landet bei TasteAtlas auf Platz 29. Und ehrlich: Das ist solide, fast schon bescheiden für ein Dessert, das gefühlt jeden Menschen glücklich macht, der jemals einen Skitag überlebt hat.

Den "besten" Kaiserschmarrn gibt es laut TasteAtlas hier:

Figlmüller

Plachuttas Gasthaus zur Oper

Demel

Apfelstrudel (Platz 61): Der unsterbliche Klassiker

© Getty Images

Etwas weiter hinten, aber keineswegs abgeschlagen: der Apfelstrudel. Der hauchdünn gezogene Strudelteig, die saftig-würzige Apfelfüllung mit Zimt und Zucker ist ein Dessert, das ohne Tricks auskommt. Es schmeckt nach Alpenküche, nach Kaffeehaus, nach Sonntagnachmittagen, die niemals enden sollten.

Den "besten" Apfelstrudel gibt es laut TasteAtlas hier

Demel

Café Hawelka

Café Sperl

Fazit

Kaiserschmarrn und Apfelstrudel mögen zwar nicht in der absoluten Top 10 stehen, aber sie gehören immerhin zu den besten 100 Desserts der Welt!