Jennifer Lopez zeigt Weihnachtsdeko und gewährt Blick in ihr Mega-Wohnzimmer

Jennifer Lopez ließ sich bestens gelaunt beim Weihnachtsdekorieren fotografieren – und gewährte dabei unfreiwillig einen Blick in das Wohnzimmer ihres riesigen Anwesens in Bel-Air.

Weihnachten steht vor der Tür und Stars verwandeln ihre Villen in funkelnde Weihnachtswelten. Von opulenten Christbäumen über handverlesene Antiquitäten bis hin zu aufwendig dekorierten Kaminen – Prominente lieben es, die Feiertage mit einem Hauch Luxus und viel Stil zu feiern. Und manchmal passiert dabei sogar das Unvorhergesehene: Ein spontaner Blick hinter die Kulissen, der verrät, wie Schauspiel- und Musik-Ikonen tatsächlich wohnen.

Genau so erging es jetzt Jennifer Lopez. Die Sängerin postete ein Instagram-Video, wie sie Produkte ihrer JLO Beauty-Linie in einen weinroten Strumpf über dem Kamin legte. Der kurze Clip gewährte ganz nebenbei einen Blick in eines der Wohnzimmer ihres riesigen Bel-Air-Anwesens.

Weihnachtsstimmung im ehemaligen Bennifer-Domizil

Der elegante Raum entpuppte sich als Teil des ehemaligen gemeinsamen Heims mit Ex-Ehemann Ben Affleck.

Im kurzen Clip trug Lopez einen braunen Sport-BH, Leggings und einen cropped Sweatshirt-Pulli. Hinter ihr präsentierte sich ein stilvoll eingerichteter Raum mit Holztisch, grünen Stühlen, einer goldenen Lampe und verschiedensten antiken Möbelstücken. Die Weihnachtsdekoration über dem Kamin – ein goldener Bogen mit Blättern und Eicheln – setzte einen warmen Akzent und passte perfekt zum edlen Ambiente.

Dass Lopez sich noch immer im ehemaligen „Bennifer“-Domizil aufhielt, verrieten die charakteristischen weißen Stuckelemente und die hellen Holzböden, die zu den Markenzeichen des Hauses gehören.

Das Haus steht seit über einem Jahr auf dem Markt. Das Anwesen, das Lopez und Affleck 2023 für rund 61 Millionen Dollar erworben hatten, ist zwar architektonisch ein Highlight, doch die enormen Unterhalts- und Versicherungs­kosten haben viele Interessenten abgeschreckt. Die 46.000 Quadratmeter große Villa verfügt über zwölf Schlafzimmer, 24 Badezimmer, einen Infinity-Pool und eine separate Garage. Doch der Pool allein verschlingt rund 150.000 Dollar – nicht zuletzt wegen seiner besonderen Features wie Infinity- und Zero-Edge-Technik sowie einem integrierten Whirlpool.

Hinzu kommen die hohen Versicherungs­kosten: Rund eine halbe Million Dollar pro Jahr. Die verheerenden Waldbrände in Südkalifornien haben die Prämien zusätzlich in die Höhe getrieben und den Verkauf weiter erschwert. Dennoch versucht das Ex-Paar weiterhin, die beeindruckende Immobilie zu verkaufen, und hat den Preis nun erneut reduziert: Von ursprünglich 68 Millionen auf aktuell 52 Millionen Dollar.

Jennifer Lopez zeigte das Anwesen in der Vergangenheit mehrfach in ihren Videos – in der Küche, im Wohnzimmer oder auf der Terrasse mit Blick auf den beeindruckenden Infinity-Pool.