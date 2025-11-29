Giulia Enders: Organe mit Gefühl

Die Ärztin und Autorin hat einen neuen Hit verfasst.

Giulia Enders wurde mit ihrem Buch Darm mit Charme über Nacht zur Bestsellerautorin. Damals, 2014, haben noch viele Menschen das ausscheidende Körperorgan als nicht so essenziell eingeschätzt.

Unterhaltsame und fundierte Lektüre

Doch Enders hat mit ihrem Buch dafür gesorgt, dass der Darm und seine lebenswichtigen Funktionen einer breiteren Masse zugänglich geworden sind. Denn das kann sie: Wissen vermitteln, so, dass es auch Menschen ohne Medizin-Background verstehen.

Und auch das neue Werk, Organisch, ist so verfasst, dass es verständlich zu lesen ist. Dieses Mal dreht sich der Text um einige menschliche Organe: Lunge, Haut, Gehirn, aber auch um das Immunsystem.

Interessante Verbindungen

Enders stellt jedem Kapitel eigene Betrachtungen voran und Menschen. So verbindet Enders zum Beispiel ihre Urgroßmutter mit der Lunge. Ja, das ist unkonventionell, aber passt überraschend gut. Organisch ist ein Text, der äußerst unterhaltsam ist und dabei wissenschaftlich fundiert. Fein!