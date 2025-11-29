Alles zu oe24VIP
© Pamela Rußmann

Neuer Verlag

Stefanie Jaksch: Die Buch-Macherin

Von
29.11.25, 12:50
Teilen

Im Frühling hat Stefanie Jaksch den Wasser-Verlag gegründet. 

Stefanie Jaksch hat im Mai den Wasser Publishing gegründet Für viele war das wagemutig, weil die Buchbranche mit Herausforderungen zu kämpfen hat. Für die meisten, die sie kennen, war dieser Schritt jedoch eine logische, freudige Konsequenz.

Jaksch ist in vielen Buch-Belangen tätig 

Denn Jaksch ist seit vielen Jahren in unterschiedlichen Bereichen rund um Bücher tätig. Die gebürtige Erlangerin, die vor einiger Zeit zur Wien-Währingerin wurde, arbeitete früher als Dramaturgin, bis sie die Theaterwelt verließ um Buchhändlerin und schließlich Verlagsleiterin zu werden. Immer wieder lektoriert sie Sachbücher und schreibt auch selber welche. Zuletzt "Über das Helle" und als Herausgeberin mit Magdalena Stammler die Anthologie " bluten ".

Kopie von Stammler Jaksch
© Haymon Verlag / Fotowerk Aichner

Entspannt

Jetzt ist Jaksch als Verlagsgründerin für alles rund um die Bücher, die Sie verlegt, zuständig, wie Sie im Gespräch mit oe24 erzählt. Neue Technologien, wie K.I., sieht Sie übrigens entspannt. Eine Haltung, die sich durchzieht.

Im Frühjahr 2026 kommen Werke von Buchhändlerin Nicole List, Autorin Regina Denk und Communitybuildingexpert:in Clar Gallistl heraus. Die Buch-Essays drehen sich um Wege aus der Furcht, wie gutes Reden geht und Machtgefälle im Kulturbetrieb.

