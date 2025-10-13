Was ist da zwischen den beiden los? Es bleibt jedenfalls spannend!

Als Jennifer Lopez und Ben Affleck diese Woche auf dem roten Teppich standen, wirkten sie wie ein Paar, das gerade die erste Verliebtheit erlebt – sie strahlten über das ganze Gesicht, erröteten und waren sehr körperbetont. Die beiden promoteten ihren neuen Film "Kiss of the Spider Woman", doch war hier nicht alles nur Show, oder?

Mehr zum Thema



Die Chemie zwischen dem legendären On-Off-Paar war spürbar, obwohl ihre Scheidung erst vor wenigen Monaten endgültig vollzogen wurde. Wie Insider nun der britischen Sun erzählten soll es tatsächlich ein weiteres Liebescomeback für "Bennifer" geben!

Ben Affleck Jennifer Lopez in den Hamptons © Photo Press Service/www.pps.at

Kompliziert

Eine Quelle aus dem Umfeld des Paares sagte: „Es ist kompliziert ... sie sind wieder zueinander zurückgekehrt, nicht dass sie jemals wirklich auseinander gegangen wären. Sie haben sich nie aus ihrem Leben gestrichen."

Und weiter: "Sie scheinen zusammen zu sein, aber auf eine sehr komplizierte Art und Weise – sie verbringen viel Zeit miteinander und mit den Kindern. Wenn man ihre Teams fragt, lautet die Antwort, dass sie sehr gute Freunde sind und als große Familie mit den Kindern Teil des Lebens des anderen sein wollen.“