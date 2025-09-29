Alles zu oe24VIP
Stars24
J.Lo über Scheidung von Ben Affleck: "Es war das Beste, was mir passieren konnte"
© Getty Images

Ehrliche Worte

J.Lo über Scheidung von Ben Affleck: "Es war das Beste, was mir passieren konnte"

29.09.25, 10:36
Jennifer Lopez hat in einem TV-Interview ungewöhnlich offen über ihre Scheidung von Ben Affleck gesprochen – und dabei überraschend positive Worte gefunden

In der US-Sendung "CBS Sunday Morning" sprach die Sängerin und Schauspielerin über das Ende ihrer Ehe mit Oscar-Preisträger Ben Affleck. "Es hat mich verändert. Es war das Beste, was mir passieren konnte, weil ich dadurch wachsen konnte", sagte Lopez.

Die Geschichte von "Bennifer" begann schon Anfang der 2000er-Jahre. Damals prägte die Presse den Promi-Kosenamen, als die beiden Superstars ihre Beziehung öffentlich machten. 2004 folgte die Trennung, 2021 das Comeback, 2022 die Hochzeit – und im Sommer 2024 die Scheidung.

J.Lo über Scheidung von Ben Affleck:
© Getty Images

Arbeit statt Liebeskummer

Nach dem Aus stürzte sich Lopez in ihre Projekte. Besonders das Remake "Kiss of the Spider Woman" wurde für sie zum Halt. "Jeder Moment am Set hat mich glücklich gemacht", erklärte sie. Zuhause dagegen habe sie sich oft leer gefühlt, bis sie lernte, "sich mit dieser Leere zu versöhnen".

Von Ben Affleck sprach Lopez ohne Bitterkeit. Sie betonte sogar, dass er die Finanzierung des Films möglich gemacht habe: "Er hat geholfen, es wahr werden zu lassen."

Affleck Lopez
© getty

Neuer Lebensabschnitt

Heute blickt die Musikerin nach vorn. "Ich hatte den besten Sommer meines Lebens. Ich genieße die Dinge jetzt viel mehr und stehe nicht mehr so unter Druck", sagte Lopez. Ihre Ehe mit Affleck ist zwar Geschichte, doch die Freundschaft scheint geblieben zu sein.

