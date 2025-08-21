Jennifer Lopez nach Scheidung von Ben Affleck: „Sommer ihres Lebens“

Vor einem Jahr reichte Jennifer Lopez die Scheidung von Ben Affleck ein. Heute wirkt die 56-Jährige erfolgreicher und gelöster denn je – beruflich wie privat geht es für sie bergauf.

Ein Jahr ist es her, dass Jennifer Lopez (56) die Scheidung von Ben Affleck (53) einreichte. Am 20. August 2024 zog die Sängerin und Schauspielerin damit einen endgültigen Schlussstrich unter ihre Ehe. Heute, zwölf Monate später, zeigt sich Lopez so präsent und energiegeladen wie schon lange nicht.

Mehr lesen:

Laut einem Insider, den das US-Magazin People zitiert, blüht J.Lo seit der Trennung regelrecht auf. „Sie hat den Sommer ihres Lebens gehabt“, heißt es aus ihrem Umfeld. Mit ihrer "Up All Night Tour" tourte Lopez durch Europa und Asien, füllte Hallen bis auf den letzten Platz und genoss die Nähe zu ihrem Publikum. „Sie hat getan, was sie wirklich liebt: auftreten und mit den Fans in Kontakt treten“, so die Quelle.

Schauspielerische Erfolge und volle Terminkalender

Auch beruflich läuft es rund. Anfang des Jahres wurde Lopez bei den Variety Creative Impact Awards für ihre Rolle im Wrestling-Biopic Unstoppable sowie für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Zudem feierte sie beim Sundance Film Festival mit dem Filmmusical Kiss of the Spider Woman Premiere, in dem sie gemeinsam mit Diego Luna zu sehen ist. Gedreht wurde der Streifen im Vorjahr in New York, mitten in einer schwierigen Phase ihrer Beziehung zu Affleck. „Seitdem ist sie einen weiten Weg gegangen“, so der Insider gegenüber People.

Neue Projekte stehen ebenfalls bereits in den Startlöchern: Unter der Regie von Robert Zemeckis (73) übernimmt Lopez eine Rolle in der Verfilmung des Thrillers The Last Mrs. Parrish. Parallel dazu arbeitet sie für Netflix an der romantischen Komödie Office Romance.

© Getty Images

Ein Kapitel abgeschlossen

Jennifer Lopez und Ben Affleck hatten im Juli 2022 in Las Vegas geheiratet – fast zwei Jahrzehnte, nachdem sie bereits einmal verlobt gewesen waren. Nach dem Aus im April 2024 und dem Scheidungsantrag im August desselben Jahres wurde die Ehe schließlich im Jänner 2025 offiziell geschieden.

Heute steht fest: Beruflich wie privat blickt Lopez nach vorne – und nutzt die neu gewonnene Freiheit für einen Neustart.