Jennifer Lopez live: Ärger nach Fan-Frage – "Ich bin mit der Ehe fertig!"

Die Sängerin hat während eines Konzerts ganz offen über das Thema Ehe gesprochen. Die Hochzeit mit Ben Affleck scheint die letzte gewesen zu sein.

Es war eigentlich nur eine augenzwinkernde Fan-Frage mitten im Konzert – doch Jennifer Lopez' Antwort hatte Gewicht. Als ein Besucher während ihrer Show in Bilbao laut fragte, ob sie ihn heiraten wolle, reagierte die Sängerin charmant, aber deutlich: „Ich glaube, ich bin mit der Ehe fertig. Ich habe es ein paar Mal versucht.“

Mit einem Lächeln auf den Lippen, aber spürbar ernstem Unterton, zog die 55-Jährige damit einen Schlussstrich unter das Kapitel Ehe – zumindest vorerst. Die Szene ereignete sich am 15. Juli während eines Konzerts ihrer aktuellen „This Is Me… Now“-Tour in der nordspanischen Stadt. Ein Video des Moments kursiert mittlerweile auf der Plattform X (ehemals Twitter) und sorgt für reichlich Gesprächsstoff unter ihren Fans.





Vier Hochzeiten

Lopez, die in ihrer Karriere nicht nur musikalisch, sondern auch privat für Schlagzeilen sorgte, blickt auf eine Reihe gescheiterter Ehen zurück – insgesamt vier Mal hat sie bereits „Ja“ gesagt.

Ihr erster Ehemann war der kubanische Schauspieler Ojani Noa, die Ehe hielt nicht einmal ein Jahr (1997–1998). Danach folgte die Hochzeit mit dem Tänzer Cris Judd im Jahr 2001 – auch diese Verbindung scheiterte nach knapp neun Monaten.

Weitaus präsenter in der Öffentlichkeit war ihre Ehe mit Sänger Marc Anthony. Die beiden heirateten 2004, bekamen 2008 Zwillinge – Emme Maribel und Maximilian David – und ließen sich 2014 scheiden. Es war ihre bislang längste Ehe.

Auf und ab

Romantisch und medial besonders aufgeladen war jedoch ihr Comeback mit Schauspieler Ben Affleck. Das Paar, einst in den frühen 2000ern verlobt, wagte 2022 einen zweiten Versuch und heiratete in Las Vegas. Doch das Glück währte nicht lange: Im April 2024 trennten sich die Wege von „Bennifer“ erneut, vier Monate später reichte Lopez die Scheidung ein.

Ob endgültig Schluss ist mit dem Ehe-Kapitel in Jennifer Lopez' Leben? Zumindest derzeit scheint sie davon überzeugt – und das Publikum in Bilbao feierte ihre Offenheit mit Applaus.