× Bella Hadid, J.Lo & Co.: Platinblond ist DER Haarfarben-Trend für den Sommer 2025

Wer diesen Sommer wirklich auffallen will, greift zu dem hellsten aller Blondtöne. Und dass der Look jetzt ein echtes Revival feiert, beweisen keine Geringeren als Bella Hadid, Jennifer Lopez und Rachel Zegler.

Blond ist zurück – aber nicht irgendein Blond. Die neue Saison bringt ein Revival der ikonischsten aller Haarfarben, und diesmal ist sie facettenreicher, cooler und luxuriöser denn je.

Und als wäre das noch nicht genug Grund, zum Blondtoner zu greifen, haben drei echte Style-Ikonen den Trend bereits vorgemacht: Bella Hadid, Jennifer Lopez und Rachel Zegler. Alle drei haben kürzlich ihre dunklen Mähnen gegen helle Verwandlungen eingetauscht – mit maximalem Wow-Effekt.

Hadid, Lopez und Zegler setzen auf Platinblond

Bella Hadid sorgte kürzlich mit ihrer radikalen Typveränderung für Aufsehen: Statt ihrem gewohnten Espresso-Braun trägt sie jetzt ein ultrahelles Platinblond – inklusive farblich angepasster Brauen. Der Look wirkt überraschend frisch.

© Getty ×

Auch Jennifer Lopez hat den mutigen Schritt gewagt – wenn auch vorerst auf der Leinwand. In ihrem neuen Film “Kiss of the Spider Woman” spielt sie die glamouröse Diva Ingrid Luna und überrascht mit einem Look, den wir so von ihr noch nicht kennen: Platinblonde Hollywood-Wellen, rote Lippen, rote Nägel. Eine klare Hommage an 40er-Jahre-Stilikone Veronica Lake. Dass J.Lo sich sonst selten von ihrem warmen Honigblond entfernt, macht den Wandel umso spektakulärer.

Und dann ist da noch Rachel Zegler, die sich ebenfalls von ihrer dunkelbraunen Mähne verabschiedete. Vor einigen Tagen sorgte sie in London für Aufsehen, als sie bei einem Auftritt auf dem Balkon des London Palladiums plötzlich in einem eisblonden Bob à la Marilyn Monroe erschien. Ob echte Farbe oder Perücke – ihr Look erinnert an Old Hollywood Glamour und kündigt ihren Start in der Rolle der Eva Perón in "Evita" an.

Aber warum genau jetzt platinblond? Ganz einfach: Blond steht für Leichtigkeit, Sommer-Vibes und einen Hauch Nostalgie. Es erinnert an ikonische Y2K-Looks, Calvin-Klein-Kampagnen der 90er und den ewigen California Dream. Gleichzeitig bringt es Frische ins Gesicht, schmeichelt jedem Hautton und macht einfach gute Laune.

Aber: Platinblond ist kein Low-Maintenance-Trend. Wer sich für den Look entscheidet, braucht Pflege. Hitzeschutz ist Pflicht, genauso wie Silbershampoo, um den Ton klar und aschig zu halten.

Ob super sleek wie bei Bella, soft gewellt à la J.Lo oder cool und kurz wie Rachel: Platinblond ist der perfekte Mix aus Glamour und Coolness.