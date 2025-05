× Plötzlich blond! Bella Hadid überrascht mit neuem Look in Cannes

Bella Hadid ist zu den Filmfestspielen in Cannes angekommen und sorgt dort gleich mit einem neuen Styling für Aufsehen.

Das berühmteste Filmfestival der Welt ist nicht nur ein Schaulaufen der internationalen Filmelite, sondern auch ein Laufsteg für legendäre Fashion- und Beauty-Momente. Und wer könnte diesen Glamour besser einläuten als Bella Hadid? Zur Eröffnung der 78. Filmfestspiele von Cannes legte das Supermodel ihre schwarzen Locken ab und sorgte mit einer radikalen Typveränderung für den ersten Hingucker des Promi-Spektakels.

Zurück zur Natur

Bellas neuer Blond-Look erinnert an ihre natürliche Haarfarbe. Was viele nicht wissen: Das Model wurde blond geboren, genau wie ihre Schwester Gigi Hadid. Der neue Look lässt die Hadid-Schwestern nun beinahe wie Zwillinge wirken.

© Getty Images ×

Jahrelang wollte sich Bella jedoch bewusst visuell von ihrer älteren Schwester abheben: „Ich habe einfach eine dunklere Persönlichkeit“, sagte Bella einst in einem Interview mit Allure, und weiter: „Da meine Schwester blond ist und ich brünett bin, ist das eine gute Trennung.“

Minimalistischer Cannes-Look

Ihr neues Styling präsentierte Bella mit einem lässig hochgesteckten Dutt. Den Look kombinierte sie mit einem monochromen weißen Ensemble: Ein strukturiertes Korsett-Top und eine enge, tief sitzende Hose ließen ihre Taille besonders zur Geltung kommen. Dazu trug sie Vintage-Slingbacks von Saint Laurent sowie eine camel-farbene Saint-Laurent-Bag mit kurzem Henkel. Abgerundet wurde der Look mit einer runden Sonnenbrille im Vintage-Stil.

© Getty Images ×

Ob bewusstes Statement oder sommerlicher Neustart – Bellas blondes Comeback könnte der Auftakt einer neuen Ära sein!