× Wilder Frisurenwechsel: Nicole Kidman überrascht mit Typveränderung

Nur wenige Tage nach ihrem gewagten Kurzhaardebüt bei der Met Gala 2025 überrascht Nicole Kidman erneut: Bei den Country Music Awards in Texas zeigt sich die Schauspielerin plötzlich wieder mit ihrer langen Haarpracht.

Nicole Kidman verblüffte ihre Fans am Freitag wieder einmal mit ihrer großen Haarveränderung, als sie die Country Music Awards in Texas besuchte. An der Seite von Ehemann Keith Urban zeigte sich die Hollywood-Diva plötzlich wieder mit ihrer ikonischen langen Mähne. Und das nur wenige Tage, nachdem sie bei der Met Gala 2025 mit einem dramatischen Kurzhaarschnitt für einen Mega-Aufreger gesorgt hatte! Was steckt hinter dem wilden Frisurenwechsel?



Nicole Kidman sorgt für haarige Überraschung

© Getty Images ×

Es war eine Woche voller Verwandlungen für Nicole Kidman. Am Montag, dem 5. Mai, sorgte die Schauspielerin auf der Met Gala 2025 für einen Hingucker, als sie mit einem dramatischen Kurzhaarschnitt auftauchte. Ihr glatter Bob, der elegant nach unten gestylt war, harmonierte perfekt mit ihrem schwarzen, vintage-inspirierten Balenciaga-Kleid.

© Getty Images ×

Doch nur wenige Tage später, bei den Academy Music Awards am Donnerstag, kehrte sie zu ihrem markanten, langen Haar zurück. Die radikale Transformation sorgte für reichlich Gesprächsstoff: Der neue-alte Look stand in starkem Kontrast zu dem ultrakurzen Style, den Kidman zuvor in New York präsentierte. Jetzt wird gemunkelt, ob der Kurzhaarschnitt bei der Met Gala vielleicht nur eine geschickt platzierte Perücke war.

Süßer Pärchenauftritt mit Keith Urban

Neben der überraschenden Haartransformation sorgte auch Kidmans gemeinsamer Liebesauftritt mit Ehemann Keith Urban für Aufsehen. Das Paar erschien im perfekt abgestimmten Partnerlook ganz in Schwarz.

© Getty Images ×

Kidman kombinierte ein ärmelloses, strukturiertes Ledertop mit hohem Kragen zu einer schwarzen Hose mit dramatischen, seitlich fallenden Stoffbahnen. Dazu wählte der Babygirl-Star dezente Accessoires: Sie trug ein Paar spitze schwarze Flats und entschied sich für eine schmale Uhr mit schwarzem Band und ein paar silberne Ringe.

Keith machte es seiner Frau in seinem eigenen schwarzen Ensemble gleich und schlüpfte in ein Hemd, das er über der Brust offen ließ, um seine zahlreichen Tattoos zur Schau zu stellen. Dazu trug er eine schwarze Hose und passende klobige Stiefel und setzte auf schlichte Eleganz mit einer zurückhaltenden Uhr.