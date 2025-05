× Haare ab! Diese Stars ließen für die Met Gala 2025 die Mähne fallen

Kurz, mutig, unerwartet: Bei der Met Gala 2025 sorgten nicht nur die Outfits für Aufsehen – auch auf dem Kopf wehte ein neuer Wind. Mehrere Stars trennten sich radikal von ihrer Mähne. Wer jetzt Bob, Pony oder Pixie trägt? Wir zeigen die überraschendsten Haar-Verwandlungen!

Bei der Met Gala 2025 wurde nicht nur große Mode präsentiert – auch auf den Köpfen der Stars wehte frischer Wind. Statt der üblichen XXL-Wellen, Rapunzel-Längen oder dramatischen Hochsteckfrisuren feierten diesmal vor allem eins ein Comeback: die Schere! Und zwar ordentlich. Gleich mehrere prominente Damen überraschten mit radikalen Schnitten – und zeigten, wie viel Stil in kurzen Haaren steckt.

Diese Stars haben sich bei der Met Gala 2025 von ihrer Mähne verabschiedet

Nicole Kidman: Bob statt Wallemähne

Auf den ersten Blick hätte man es glatt übersehen können: Nicole Kidman erschien mit einer eleganten Frisur, Seitenscheitel, alles brav zurückgelegt – ein Look, den wir schon hundertfach gesehen haben. Doch sobald sich die Schauspielerin zur Seite drehte, wurde klar: Hier ist etwas passiert. Ihre berühmte Mähne? Geschichte! Stattdessen präsentierte sie einen "Cropped Bob“, stark durchgestuft und mit ordentlich Attitude gegelt. Eine Welle à la Old Hollywood fiel ihr ins Gesicht, der Rest erinnerte an 80s-Rock mit einem Hauch Baby Hair. Eine gewagte Mischung – aber bei Nicole? Volltreffer.

Pamela Anderson: California Cool in kurz

Ja, Sie haben richtig gelesen. Auch Pamela Anderson hat sich von ihrem legendären Beach-Blond verabschiedet – zumindest in seiner langen Version. Ihr kinnlanger, glatter Bob wirkte fast schon zurückhaltend, wäre da nicht der Micro-Pony, der ihr Gesicht weich umrahmt. Die Wellen? Locker, fast so, als wären sie ganz ohne Aufwand entstanden. Der Look: modern, entspannt, unfassbar stylish.

Zoe Saldaña: Bubble Bob mit Statement

Zoe Saldaña schloss sich dem Kurzhaarklub mit einem frischen Bubble Bob an – und einem Pony, der mehr Statement als Stirnfranse ist. Der kantige Schnitt mit weichen Rundungen brachte nicht nur ihre Gesichtszüge wunderbar zur Geltung, sondern zeigte auch: Zoe verabschiedet sich endgültig vom „langen Hollywood-Haar“ und sagt Ja zu mehr Mut auf dem Kopf.

Ob rebellisch gegelt, soft gewellt oder frech geschnitten – die Kurzhaarfrisuren der Met Gala 2025 zeigen: Wer sich traut, gewinnt. Die Looks waren frisch, unerwartet und vor allem eines: richtig cool.