× Modeflop-Wahnsinn: Das waren die schlimmsten Looks der Met Gala 2025

Die Met Gala 2025 bot große Mode-Momente – aber auch große Modesünden. Von zu viel Drama bis komplett am Thema vorbei: Wir zeigen Ihnen die Looks, bei denen wir uns ernsthaft gefragt haben, ob da jemand den Dresscode gelesen hat.

Letzte Nacht war es wieder soweit: Die Met Gala, das wohl spektakulärste Modeereignis des Jahres, hat in New York die Promi-Welt versammelt. Unter dem diesjährigen Motto "Superfine: Tailoring Black Style" waren viele atemberaubende, kunstvolle und originelle Outfits zu sehen. Doch wie immer gab es auch Kandidat:innen, die entweder das Thema nicht ganz verstanden haben – oder es zumindest mit viel Enthusiasmus völlig ignorierten.

Das waren schlimmsten Looks der Met Gala 2025

Man kann über Geschmack streiten. Aber manchmal möchte man doch einfach nur leise flüstern: „Warum nur?“

Natasha Poonawalla

Was war denn da los? Kragen, Cape, Schößchen, ein wildes Muster und mindestens 17 Schmuckstücke. Es wirkte, als hätte Dracula eine Kooperation mit einem Kostümverleih geschlossen – und zwar einem für sehr dramatische Theaterstücke. Es passierte einfach alles gleichzeitig. Weniger wäre hier wirklich mehr gewesen.

Simone Biles

Turnstar mit Stilgefühl, keine Frage – aber das Outfit? Ein Minidress mit Glitzerverzierungen und einer überdimensionalen Schleifenschleppe. Die Idee: süß. Die Ausführung: leider etwas aus dem Takt. Es sah ein bisschen aus, als würde das Kleid selbst noch nicht wissen, ob es auf den roten Teppich gehört.

Tory Burch

Man nehme ein klassisches Tweedkleid, lasse es ein paar Jahre im Schrank hängen und warte ab, was die Spinnen so daraus machen. Voilà – der Look von Tory Burch. Der Gedanke mag subtil gewesen sein, aber angekommen ist er leider nicht. Mehr Spinnennetz als Style.

Lisa Airan

Wir sind uns ziemlich sicher: Lisa Airan hat da etwas verwechselt. Die Met Gala ist kein lockerer Montagabend beim Italiener um die Ecke. Ihr Outfit? Wir nennen es mal „Business Casual ohne Vision“. Schlicht, langweilig, unpassend – alles, was man auf diesem Teppich nicht sein sollte. Anna Wintour wird es sich gemerkt haben.

Hailey Bieber

Weniger ist mehr – das wissen wir. Aber irgendwann ist weniger auch einfach... zu wenig. Ein schwarzer Blazer zur Met Gala? Wirklich? Hailey, Sie können so viel mehr. Statt "wow" dachten wir: „Hatten wir den Look nicht schon zehn Mal?“ Nächstes Mal bitte etwas mehr Risiko.

Jessica Kayll

Ein wichtiges Detail vorab: Das Thema war "Tailored for You" – nicht "Mix dir deine eigene Met Gala". Jessica Kayll wirkte, als hätte sie sich kurzerhand für ein „Greatest Hits der Met-Gala-Geschichte“-Ensemble entschieden. Leider klang das Endergebnis eher nach modischem Kauderwelsch als nach Hommage.

Chappell Roan

Wir lieben ihre Exzentrik. Aber dieser Look? Ein wilder Anzug in einem Muster, das stark an ein Kinderfaschingskostüm erinnerte. Stilvoll ist anders. Und ja, wir wissen, dass sie provozieren will – aber selbst Provokation darf gerne etwas eleganter verpackt sein.

Cole Escola

Komiker? Ja. Clown? Leider auch. Der Look war eine einzige Requisite. Wer das Thema gelesen hat, fragte sich: Ist das Satire oder Ernst? Womöglich beides – aber beides ging daneben.

Tracee Ellis Ross

Normalerweise eine Mode-Ikone, aber diesmal ging es eher in Richtung Willy Wonka aus einem Tim-Burton-Albtraum. Die Silhouette ware eher verwirrend als visionär. Der Wille war da – der Geschmack hat leider kurz Urlaub gemacht.

Anne Hathaway

Wunderschön wie immer. Der Look: elegant, stilvoll – aber völlig am Thema vorbei. Ein weißes Hemd macht noch keinen Maßanzug-Moment. Auch das grandiose Collier konnte den Eindruck nicht retten, dass sie einfach auf der falschen Veranstaltung war. Für jedes andere Event ein Volltreffer – nur eben nicht für diese Gala.

Manche Looks mögen diskutabel sein, andere sprechen (leider) für sich.