Das waren die schlimmsten "Met Gala"-Looks aller Zeiten

Die Met Gala steht vor der Tür – und wir blicken zurück auf die wildesten, seltsamsten und schlichtweg schlimmsten Outfits, die der rote Teppich je gesehen hat. Von Kronleuchtern über Kopfpuppen bis hin zu grünen Alien-Babys: Diese Looks bleiben im Gedächtnis – ob man will oder nicht.

Am Montagabend ist es wieder so weit: Die Modewelt schaut gebannt auf die Stufen des Metropolitan Museum of Art in New York, wo sich die Stars zur legendären Met Gala versammeln – dem inoffiziellen „Oscars der Mode“. Und während viele Looks dort absolut ikonisch sind, gibt es jedes Jahr auch ein paar, bei denen man sich fragt: War das ein Missverständnis mit dem Thema? Oder einfach ein sehr schlechter Scherz? In Vorfreude auf den diesjährigen Couture-Zirkus blicken wir auf einige der unvergesslichsten – sprich: fragwürdigsten – Outfits in der Geschichte der Met Gala zurück. Ziehen Sie sich besser was Bequemes an, es wird... stilistisch wild.

Die schlimmsten Met Gala Looks aller Zeiten

1. Anna Wintour (2004) – Die Chefin greift daneben

Ja, selbst Anna Wintour, Grande Dame der Mode, ist nicht gefeit vor einem modischen Fehltritt. 2004 trug sie zur Gala ein Outfit, das so sehr nach den frühen 2000ern schrie, dass es heute in jedes Y2K-Meme passen würde: Ausladende Ärmel, Glitzersteinchenn, eine Silhouette irgendwo zwischen Vorhang und Mittelaltermarkt. Die Mode war damals im Umbruch – und Frau Wintour offenbar mittendrin.

2. Katy Perry (2019) – Kronleuchter trifft Cheeseburger

Niemand lebt Camp wie Katy Perry – und 2019 war das Motto „Camp: Notes on Fashion“. Ihre Interpretation? Ein menschlicher Kronleuchter. Komplett mit Glühbirnen. Und weil’s noch nicht genug war, wechselte sie später zur Afterparty... in einen Hamburger-Kostüm. Moschino, versteht sich. Geschmacklich? Darüber lässt sich streiten. Essbar? Immerhin optisch.

3. Jared Leto (2019) – Das doppelte Leto

Jared Leto ist bekannt für extravagante Auftritte – aber 2019 toppte er sich selbst, indem er mit einem Modell seines eigenen Kopfes über den roten Teppich stolzierte. Ja, Sie haben richtig gelesen. Ein täuschend echter Leto-Kopf als Accessoire. Modisches Statement oder Horrorfilm-Requisite? Wir sind uns bis heute nicht sicher.

4. Madonna (2016) – Bondage trifft Sakrileg

Die Queen of Pop hatte auf dem Teppich der Met Gala selten zurückhaltende Momente, aber 2016 setzte sie dem Ganzen die Krone auf – mit einem transparenten Bondage-Dress in Schwarz, das mehr zeigte als es verhüllte. Motto des Abends war „Manus x Machina“, aber Madonnas Look wirkte eher wie Fifty Shades of... Irgendwas.

5. Julie Macklowe (2017) – Schotten-Karo für Mutige

Was genau Julie Macklowe 2017 mit ihrem Outfit ausdrücken wollte, wissen wir bis heute nicht. Ihr Look: ein knalliger, überdimensionaler Karo-Vorhang, der eher nach Pub-Deko als nach Couture schrie. Das Thema war „Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between“. Vielleicht steckte sie zwischen zwei Sofakissen?

6. Kim Kardashian (2021) – Mode oder Ninja?

Kim K. hat schon viele denkwürdige Looks geliefert, aber 2021 kam sie im komplett schwarzen Jersey-Onesie, der selbst ihr Gesicht vollständig verhüllte. Das Thema lautete „In America: A Lexicon of Fashion“. Und was hatte das mit Amerika zu tun? Vielleicht war’s ein Kommentar zur Unsichtbarkeit in der Gesellschaft – oder einfach sehr viel Balenciaga.

7. Solange Knowles (2015) – Spiegel, Spiegel an der Wand?

2015 lautete das Motto „China: Through the Looking Glass“. Solange Knowles kam in einem Outfit, das aussah, als hätte man eine Discokugel zerlegt und sie damit eingewickelt. Konzeptkunst oder Modesünde? Vermutlich beides. Das „Looking Glass“ war zumindest da – aber sonst blieb vieles unklar.

8. Frank Ocean (2023) – Grünes Baby, große Fragen

Frank Ocean überraschte 2023 mit einem Look, der mehr Fragen aufwarf als beantwortete. Schwarze Prada-Jacke, grün gefärbte Haare – und ein grünes Plastik-Baby im Arm. Thema des Abends? „Karl Lagerfeld: A Line of Beauty“. Verbindung zu Karl? Nun ja, die ist auch bei näherem Hinsehen schwer zu erkennen. Falls das Baby Karls Reinkarnation sein sollte: Wir hoffen, er hat Humor.

Die Met Gala ist immer auch eine Bühne für große Mode-Momente – aber auch für modische Abstürze mit Ansage.