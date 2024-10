× Met Gala 2025: Das Motto des legendären Mode-Events steht fest und lautet…

Es ist DAS Mode-Event des Jahres. Am ersten Montag im Mai dreht sich im Metropolitan Museum of Art in New York wieder alles um das Thema Fashion. Jetzt wurde das Geheimnis gelüftet und das Motto der starbesetzten Gala enthüllt.

Am 5. Mai 2025 ist es wieder soweit: Das größte Event der Modebranche geht in die nächste Runde. Das Metropolitan Museum of Art in New York öffnet seine Türen und zieht erneut eine Vielzahl an Models, Hollywoodstars und prominenten Gästen an. Jetzt wurde das Motto für die kommende Met Gala enthüllt und es sorgt bereits für reichlich Gesprächsstoff.

Das Motto der Met Gala 2025 lautet…

Die Modewelt hält kurz den Atem an, denn das Geheimnis ist gelüftet: Das Motto der Met Gala 2025 lautet “Superfine: Tailoring Black Style”. Wie „Vogue“ berichtet, ist die Ausstellung von Monica L. Millers Buch "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity" aus dem Jahr 2009 inspiriert.

Darin beschreibt sie das schwarze Dandytum als ein Konzept, das verdeutlicht, wie sich Schwarze von versklavten Menschen, die einst selbst als Luxusgüter und Statussymbole betrachtet wurden, zu selbstbestimmten Individuen entwickelt haben, die ihren eigenen Stil kreieren und weltweit Trends setzen. Die Wahl dieses Mottos zeigt auch, dass die Met Gala eine Bühne sein möchte, um bedeutende kulturelle Erzählungen zu würdigen. Schwarze Mode hat nicht nur Trends gesetzt, sondern diese oft geprägt und revolutioniert.

Herrenmode steht im Fokus



Das Magazin ergänzt, dass in der Ausstellung „Kleidungsstücke, Gemälde, Fotografien und mehr zu sehen sein werden, die den unverwechselbaren Stil schwarzer Männer im Kontext des Dandytums vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart beleuchten.“ In einem Instagram-Post enthüllte das Magazin außerdem, dass dies die erste Met Gala seit 2003 ist, die sich ausschließlich auf Herrenmode konzentriert—damals war das Thema „Männer in Röcken“.

Das sind die Mit-Gastgeber

© Getty images ×

Auch die prominenten Co-Gastgeber stehen nun fest. Bei den „Mode-Oscars“ im kommenden Jahr werden Schauspieler Colman Domingo, Rennfahrer Lewis Hamilton, Rapper A$AP Rocky, Musikerkollege Pharrell Williams und Basketballstar LeBron James die Co-Gastgeber sein. LeBron ist dabei Ehren-Co-Vorsitzender. Zu den Gastgebern gehört auch "Vogue"-Chefin Anna Wintour. Die Einnahmen des "Costume Institute Benefit" bilden das Jahresbudget des Instituts, das inzwischen nach Wintour benannt ist.

Kulturelle Aneignung?

Trotz der offensichtlichen Bemühungen, schwarze Mode in den Mittelpunkt zu rücken, gibt es Bedenken, dass die gut gemeinten Absichten leicht missverstanden werden könnten - vor allem, wenn manche Stars das Konzept falsch interpretieren.

„Hut ab... aber hoffen wir einfach, dass niemand mit Blackfacing auftaucht“, kommentierte ein besorgter Fan. Ein anderer fragte sich: „Ich bin gespannt, wie die anderen Ethnien das umsetzen werden, ohne sich kulturell anzueignen oder respektlos und stereotypisch zu wirken.“ Dennoch ist die Vorfreude groß bis auch der offizielle Dresscode enthüllt wird. Dieser soll Anfang 2025 bekannt gegeben werden.