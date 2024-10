× Wow-Look: Pamela Anderson strahlt ungeschminkt am roten Teppich

Pamela Anderson strahlte wieder einmal ungeschminkt auf dem roten Teppich und zog mit ihrer natürlichen Ausstrahlung alle Blicke auf sich.

Pamela Anderson zeigt sich seit einiger Zeit lieber natürlich und ungeschminkt in der Öffentlichkeit. Bei den „Glamour Women of the Year Awards“, die in New York stattfanden und außergewöhnliche Frauen ehrten, gehörte Anderson zu den prominenten Gästen. Neben ihr nahmen auch zahlreiche andere inspirierende Persönlichkeiten teil, darunter Demi Lovato, Brooke Shields Billie Eilish und Beyoncé.

Pamela Anderson begeistert mit No-Make-up-Look

Die 57-Jährige sorgte gestern Abend für einen atemberaubenden Auftritt. Sie erschien in einem eleganten mintgrünen Kleid mit einem fließenden Cape. Der transparente Ausschnitt war kunstvoll mit silbernen Perlensträngen an Schultern und Dekolleté verziert, was dem Look zusätzlichen Glamour verlieh. Dazu kombinierte sie funkelnde diamantene Ohrstecker, während ihr blondes Haar in weichen Wellen offen über ihre Schultern fiel.

© Getty Images ×

Auf Make-up verzichtete Pamela allerdings komplett und stellte lieber ihre natürliche Ausstrahlung in den Vordergrund. Während Anderson in den 90er Jahren vor allem als Sexsymbol bekannt wurde, ist sie heute eine Stimme für Body Positivity und Selbstakzeptanz. Für ihr Engagement wurde die ehemalige „Baywatch“-Darstellerin auch mit dem Glamour Impact Award geehrt.

Großer Starauflauf auf dem roten Teppich

Glamour Woman Of The Year Awards: Die schönsten Star-Looks des Abends 1/8

2/8

3/8

4/8

5/8

6/8

7/8

8/8 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Neben Pamela Anderson wurden zahlreiche weitere Stars geehrt, darunter die Schauspielerinnen Sydney Sweeney und Taraji P. Henson sowie Tennislegende Serena Williams. Auch eine Gruppe prominenter Mütter erhielt besondere Anerkennung: Donna Kelce, die Mutter der NFL-Stars Travis und Jason Kelce, Tina Knowles, Mutter von Beyoncé, sowie die Mütter von Billie Eilish und Selena Gomez wurden für ihre außergewöhnlichen Beiträge und Unterstützung ihrer erfolgreichen Kinder ausgezeichnet.