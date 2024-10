Ungeschminkt und mit zerzausten Haaren: Kritik an Hilary Swanks Laufsteg-Debüt

Hilary Swank feierte in Paris ihr Laufsteg-Debüt für MiuMiu. Ihr „Natural Beauty“-Look kam allerdings alles andere als gut an.

Die Pariser Modewoche gilt als das wichtigste Fashion-Event des Jahres. Vom 23. September bis zum 1. Oktober zog es wieder zahlreiche Promis in die französische Modemetropole, um die neuesten Frühling-/Sommer-Trends für 2025 zu bewundern. Doch in dieser Saison beeindruckten nicht nur bekannte Topmodels wie Kendall Jenner und Adriana Lima auf dem Laufsteg, sondern auch Überraschungsgäste.

Für Aufsehen sorgten am letzten Abend der Fashion Week zwei Hollywood-Stars, die Chefdesignerin Miuccia Prada für die Modenschau ihres italienischen Kultlabels MiuMiu über den Catwalk schickte: Willem Dafoe und Hilary Swank. Während Dafoe nach zwölf Jahren sein Model-Comeback mit viel Applaus feierte, sorgte der Auftritt seiner Schauspielkollegin für gemischte Reaktionen.

Hilary Swank: Ungeschminkt und mit zerzausten Haaren

Für ihr Laufsteg-Debüt wählte der Hollywood-Star einen bewusst natürlichen Look. Die Schauspielerin, die im April 2023 Mutter von Zwillingen wurde, zeigte sich in einem glänzenden braunen Trenchcoat, akzentuiert durch zwei auffällige Statement-Gürtel. Dazu kombinierte sie knallpinke Slipper-Sandalen. Trotz des entspannt-lässigen Looks erntete ihr Styling viel Kritik. Insbesondere auf Social Media häuften sich negative Kommentare, in denen Hilary Swank als „blass“, „müde“ und „krank“ beschrieben wurde. Ein Instagram-Nutzer fragte spöttisch: „Blieb Backstage etwa keine Zeit, um sich schnell die Haare zu kämmen?“ Für viele erschien der ungeschminkte Look und die zerzausten Haare unpassend für einen so glamourösen Auftritt.

© Getty Images ×

Doch für Miuccia Prada verkörperte Hilary Swank genau das, wofür das italienische Label seit Jahren steht: die Darstellung eines Archetyps, der stets leicht chaotisch, aber dennoch verführerisch ist. Ob man den natürlichen Look nun mag oder nicht, eines ist sicher – Hilary Swanks Auftritt sorgte definitiv für viel Gesprächsstoff!

© Getty Images ×

Die beiden Hollywood-Stars reihten sich in eine Riege hochkarätiger Models ein, die die MiuMiu Frühjahr-/Sommerkollektion 2025 vor einer starbesetzten Front Row präsentierten. Zu den weiteren bekannten Gesichtern auf dem Laufsteg zählten unter anderem Cara Delevingne, Alexa Chung sowie Sunday Rose, die 16-jährige Tochter von Nicole Kidman, die ebenfalls zum ersten Mal auf dem Catwalk zu sehen war.