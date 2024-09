× Adriana Lima: Catwalk-Comeback für Schiaparelli mit starbesetzter Front Row

Die Schiaparelli-Show auf der Pariser Fashion Week bleibt ein absolutes Highlight. Nach einer längeren Laufstegpause feierte Adriana Lima ihr langersehntes Comeback und lief zusammen mit Stars wie Kendall Jenner und Candice Swanepoel über den Runway.

Donnerstagabend kehrte Adriana Lima nach sechs Jahren Laufstegpause triumphal zurück auf den Runway – und das auf einem der glamourösesten Events des Modekalenders: der Schiaparelli Frühjahr/Sommer 2025 Fashion Show in Paris. "Nach einer Pause, um mich auf meine Familie zu konzentrieren, war es ein unglaubliches Gefühl, heute wieder auf dem Laufsteg zu stehen“, verriet Lima gegenüber "People".

Adriana Lima: Spektakuläres Catwalk-Comeback

Für ihr großes Comeback wählte Lima ein weißes, gestreiftes Kleid im Stil der 80er Jahre, das durch Korsett-Details und übergroße goldene Knöpfe geprägt war – ein für Schiaparelli typisches Design. Ergänzt wurde der Look durch große Statement-Ohrringe und eine elegante Henkeltasche. Ihr Haar war glatt nach hinten gestylt, um ihre markanten Wangenknochen zu betonen. Für das Make-up sorgte Star-Visagistin Pat McGrath, die Limas Look mit glamourösen Akzenten abrundete.

© Instagram / @adrianalima

Doch das ehemalige Victoria's Secret Model war nicht die einzige Ikone auf dem Schiaparelli-Laufsteg: Auch die ehemaligen VS-Engel Kendall Jenner und Candice Swanepoel liefen für die Show. Jenner trug ein weißes Korsett-Top kombiniert mit Jeans-Hosen, was einen lässigen, aber eleganten Look schuf. Swanepoel präsentierte ein dunkelblaues Kleid mit Goldreißverschluss und hohem Beinschlitz, das ihre Figur perfekt in Szene setzte.

Kylie Jenner stahl den Topmodels die Show

Während die Models auf dem Laufsteg für Aufsehen sorgten, zogen auch die Stars abseits des Runways alle Blicke auf sich. Allen voran Kylie Jenner, die in der Front Row zum Hingucker des Abends wurde.

© Getty Images ×

Jenner, bekannt für ihre gewagten Outfits, erschien in einem figurbetonten schwarzen Midikleid mit tiefem Ausschnitt. Weiße, überkreuzte Schulterträger betonten ihr Dekolleté und setzten auch abseits des Catwalks einen neuen Modetrend.