× Teuerste Tasche der Welt bei Paris Fashion Week: SO viel kostet sie

Kleine Tasche, großer Preis: Bei der Paris Fashion Week präsentierte das Modelabel Rabanne die teuerste Handtasche der Welt.

Am Mittwoch präsentierte das französische Luxushaus Rabanne – einst bekannt als Paco Rabanne – im Rahmen seiner Frühjahr/Sommer-Modenschau 2025 bei der Paris Fashion Week die angeblich teuerste Handtasche der Welt. Die exklusive Nano-Tasche aus 18-karätigem Gold, gefertigt in Zusammenarbeit mit dem legendären Juwelier Arthus Bertrand, ist eine Hommage an das ikonische Minikleid, das 1968 für die Stilikone Françoise Hardy entworfen wurde. Dieses damals revolutionäre Kleid aus 1.000 Goldplaketten und 300 Karat Diamanten galt als das „teuerste Kleid der Modegeschichte“ und wurde seinerzeit von Hardy unter hoher Sicherheitsbewachung getragen.

Die teuerste Tasche der Welt: 250.000 Euro und 100 Stunden Handarbeit

Die edle, von Hand gefertigte Nano-Tasche besteht aus mehr als 100 Goldmedaillons und ist ein meisterhaftes Beispiel für das berühmte Chainmail-Design, die Rabanne zur Ikone machte. Ihr Wert wird auf über 250.000 Euro geschätzt, und ihre Fertigung beanspruchte mehr als 100 Stunden feinster Handwerkskunst.

Die Tasche feierte auf der Paris Fashion Week Premiere, begleitet von einer Star-besetzten Front Row, in der unter anderem Cardi B und Camila Cabello saßen. Gigi Hadid, Rabannes neuestes Duft-Testimonial, lief über den Laufsteg und sorgte damit zusätzlich für Aufsehen.

Weitere Luxus-Highlights: Ceramic und Glass Bag

Neben der spektakulären Goldtasche präsentierte Rabanne zwei weitere beeindruckende Designs: die 1969 Ceramic Bag, gefertigt aus Keramikscheiben des berühmten Pariser Hauses Astier de Villatte, und die 1969 Glass Bag, ein Meisterwerk aus Murano-Glasmedaillons des venezianischen Glaskünstlers Venini. Diese beiden Modelle setzen ebenfalls auf luxuriöse Materialien und werden, wie erwartet, ebenfalls zu hohen Preisen angeboten.

Wird die teuerste Tasche jemals verkauft?

Noch bleibt offen, ob die Gold-Tasche in den Verkauf geht, mehrere Exemplare hergestellt werden oder ob es sich um ein Einzelstück handelt. Mit der Handtasche sorgt Rabanne jedoch für ganz schön Gesprächsstoff.