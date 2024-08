× Gigi Hadid wird für Rabanne zum Golden Girl

Megastar Gigi Hadid ziert eine Mode- und Beauty-Kampagne nach der anderen. Nun landet das Topmodel ihren nächsten Karrierecoup als Gesicht von Rabannes neuesten Duft "Million Gold For Her".

Gigi Hadid ist weit mehr als nur eines der einflussreichsten Supermodels unserer Zeit. Als erfolgreiche TV-Moderatorin und Unternehmerin inspiriert sie Frauen weltweit und steht für eine dynamische, schillernde Persönlichkeit, die keine Grenzen kennt. In der neuen Kampagne für den Rabanne-Duft "Million Gold For Her" verkörpert Gigi kompromisslose, furchtlose Weiblichkeit – ein Statement, das im goldenen Glanz erstrahlt.

Gigi Hadid als Golden Girl

In der Kampagne zeigt Gigi Hadid, dass sie längst das Image des klassischen "All-American Girl", auf das sie zu Beginn ihrer Karriere reduziert wurde, hinter sich gelassen hat. Vor der Kamera der renommierten Fotografen Mert Alas und Manu Cossu präsentiert sich Gigi elegant und sinnlich – nur mit dem ikonischen Flakon in der Hand. Die Bilder stehen für eine moderne Weiblichkeit: selbstbewusst, verführerisch und erwachsen.

© Rabanne / PR ×

Der Duft "Million Gold For Her" ist der erste einer neuen, visionären Duftkollektion, die die aufregendsten Facetten der Weiblichkeit in einem goldenen Flakon vereint. Der Flakon greift das charakteristische XL-Kettenglied von Rabannes Schmuckdesign auf und wird so selbst zum trendigen Must-Have-Accessoire.

"Million Gold for Her erinnert mich daran, wie sich Rabanne als Maison fühlt – kraftvoll und schön," sagt Gigi Hadid. "Mit Noten von Rose, Lavendel und einem salzigen, mineralischen Moschus, ist er perfekt ausgewogen. Ich liebe die Mischung aus femininen und maskulinen Elementen, sie spiegelt meine Persönlichkeit wider."

Der Duft "Million Gold For Her" ist ab dem 2. September in verschiedenen Größen sowie als Body Lotion und Deodorant Spray erhältlich.