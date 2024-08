× Heidi Klum, Kendall Jenner & Co. machen XXS-Bikinis zum Trend

Knapp, knapper, Micro-Bikini. Diese freizügigen und super sexy Bikinis erobern die Strände weltweit – und das liegt nicht zuletzt an Stil-Ikonen wie Heidi Klum und Kendall Jenner.

Die Stars urlauben gerade auf den schönsten Feriendestinationen der Welt. Mit dabei: sehr wenig Stoff. Denn wenn es nach Heidi Klum, Kendall Jenner und Co. geht, bedecken wir uns für den Strand mit einem Hauch von Nichts. Schon etwas länger liegen Tanga-Bikinis im Trend, doch jetzt wird auch obenrum kaum noch verhüllt.

Heidi Klum verdreht Fans den Kopf





Heidi Klum verwöhnt ihre Follower gerne mit heißen Bikini-Pics. Vor Kurzem urlaubte die 51-Jährige mit Ehemann Tom Kaulitz am Strand und zeigte sich in dem wohl kleinsten und knappsten Bikini aller Zeiten. Ein paar Schnüre bedecken nur das Nötigste, denn viel Stoff bietet die Bademode der vierfachen Mutter nicht. Da stellt sich nur die Frage, ob man sich in diesem Teil auch gut sonnen kann? „Ich bin mir nicht sicher, was die Bräunungsstreifen angeht“, kommentiert Heidi ihr Hingucker-Video.

Kendall Jenner setzt auf einen Hauch von Nichts

Auch Kendall Jenner ist Fan von Micro-Bikinis. Der Bikini-Trend zeichnet sich dadurch aus, dass er mit minimalem Stoff auskommt. Lediglich drei kleine Dreiecke bedecken alles, was bedeckt werden sollte. Obwohl die Bikinis definitiv mutig sind, strahlen sie eine selbstbewusste Ästhetik aus und setzen ein Fashion-Statement. Vor allem Kendall Jenner hat ein Talent dazu, auch die gewagtesten Outfits alltagstauglich zu machen. So kombiniert sie zu dem Micro-Bikini ein lässiges Seidentuch und schafft dadurch einen interessanten Kontrast.

Dua Lipa begeistert im knappen Zweiteiler

Noch eine, die immer wieder gern String-Bikinis trägt, ist Dua Lipa. Auf Instagram zeigt sie sich von der Sonnenseite des Lebens und trägt einen XXS-Bikini mit Schnappatmungsgarantie. Auch der „Underboob“, also der Ausschnitt unter dem Oberteil, ist zum Trend geworden.

Emily Ratajkowski verdeckt nur das Nötigste

© Instagram @emrata ×

Für Emily Ratajkowski sind String-Bikinis nichts Neues. Das Model geizt bekanntermaßen nicht mit ihren Reizen und versorgt ihre Follower regelmäßig mit heißen Bikini-Pics. Auf den Bildern sieht man die 33-Jährige unter anderem im knappen Höschen und XXXS-Oberteil. Dabei wird ihre pralle Oberweite unweigerlich in den Fokus gerückt, was kaum noch etwas der Fantasie überlässt.

So stylen Sie einen Micro-Bikini

Das Wichtigste zuerst: Confidence Is Key! Micro Bikinis sind nicht jedermanns Sache und kosten manchmal etwas Überwindung. Doch wenn Sie sich darin wohlfühlen und selbstbewusst auftreten, werden Sie garantiert alle Blicke auf sich ziehen. Achten Sie nur darauf, dass die Größe stimmt, damit nichts abschnürt oder heraus hüpft. Accessoires wie ein Sonnenhut oder eine große Sonnenbrille runden das Strandoutfit ab und können dem Look das gewisse Etwas verleihen.