Elsa Hosk: "Victoria's Secret"-Model lässt die Hüllen fallen

Als sie für "Victoria's Secret" über den Laufsteg stolzierte, hatte sie mehr an. Supermodel Elsa Hosk trägt auf ihrem letzten Urlaubs-Schnappschuss eine Handvoll Sand - und sonst nichts.

Darf eine Badenixe so verführerisch sein? Natürlich, besonders wenn es sich um das Topmodel Elsa Hosk handelt. Auf Instagram zeigt das Model ihren heißen Traumbody und heizt ihren Fans mit superheißen Strandfotos ein.

Elsa Hosk splitternackt am Strand

"Ein Stück Sommer“ betitelte Elsa Hosk die heißen Fotos vor türkisfarbenem Meer. Lasziv räkelte sich das Model splitternackt in verschiedenen Posen im Sand. Verführerisch blickt das Model dabei in die Kamera und streckt ihren Fans dabei frech ihre Kehrseite entgegen.





Zu sexy?

So richtig begeistert sind die Follower von der posierenden Badenixe jedoch nicht. "Es ist echt traurig, dass du denkst, man brauche Nacktheit, um Aufmerksamkeit zu bekommen", "Igitt, ich mach mir Sorgen um ihren Intimbereich, Sand wird danach ÜBERALL sein!" oder "Du hast eine kleine Tochter, zieh dir bitte etwas an!" sind nur einige der kritischen Stimmen in der Kommentarspalte.

Elsa Hosk dürfte diese Kritik aber herzlich egal sein. Denn ihre selbstbewussten Posen und die zahlreichen Flammen-Emojis sprechen für sich.