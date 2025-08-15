Weil sie Durchfall bekam, musste der komplette Flug gecancelt werden

Eine 29-Jährige bekam am Flughafen so starken Durchfall, dass ein Flug ihretwegen komplett gecancelt werden musste.

Die US-Amerikanerin Meghan Reinertsen, 29, war im Juli 2024 auf dem Rückflug von Portugal nach Indiana, als sie auf einem United-Airlines-Flug plötzlich unter heftigen Magenkrämpfen litt. Die Ursache: ein Hamburger, den sie Stunden zuvor in einem Resort gegessen hatte.

„Ich habe nur ein paar Bissen genommen, weil ich mir dachte: Oof, das ist wirklich nicht durch“, erklärte Reinertsen im Interview mit der Daily Mail. Schon am Flughafen vor ihrem Anschlussflug nach Indianapolis habe sich ihr Magen gemeldet – doch die Symptome verschlimmerten sich rapide nach dem Start.

90 Minuten am Bord-WC

Knapp 30 Minuten nach Abflug kämpfte Reinertsen mit starken Schmerzen, Schweißausbrüchen und Übelkeit. Sie schaffte es gerade noch rechtzeitig zur Bordtoilette – und blieb dort für die gesamte Restflugzeit von rund 90 Minuten.

„Für die nächsten 20 Minuten hatte ich mehr Durchfall, als ein Mensch je haben sollte“, so Reinertsen. Dazu kam Erbrechen. Die Situation spitzte sich so zu, dass sie durch die Tür nach Hilfe rief. Das Kabinenpersonal versorgte sie mit Tüten, ließ sie schließlich auch während der Landung in der Toilette bleiben.

Flug gecancelt – wegen „Patient Zero“

Nach der Landung durfte sie die Toilette erst verlassen, als alle Passagiere ausgestiegen waren. Da sei ihr auch mitgeteilt worden, dass der nächste geplante Flug mit derselben Maschine abgesagt wurde – aus hygienischen Gründen.

„Ich wurde informiert, dass ein Hazmat-Team kommt, um alles zu säubern“, so Reinertsen. In dem Moment habe sie realisiert: „Okay, der Flug wurde wegen mir gecancelt. Ich war eine wandelnde Gesundheitsgefahr. Ich war Patient Zero.“

Wegen ihrer gesundheitlichen Verfassung musste sie im Rollstuhl aus dem Flugzeug gebracht werden.