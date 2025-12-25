Alles zu oe24VIP
Lotto-Zahlen
© Lotterien

Lotterie-Knall

Lotto-Glückspilz knackt Milliarden-Jackpot an Heiligabend

25.12.25, 17:35
Teilen

In den USA hat ein Lottospieler ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk bekommen...

Eine Person aus dem US-Bundesstaat Arkansas hat am Heiligen Abend einen rund 1,8 Milliarden Dollar (1,53 Mrd. Euro) schweren Lotto-Jackpot geknackt - nach Angaben der Betreiber der Lotterie "Powerball" der zweithöchste in der US-Geschichte. Gewonnen hat demnach der Spielschein mit den richtigen fünf Zahlen 4, 25, 31, 52, 59 und der Zusatzzahl 19.

"Das ist wirklich ein außergewöhnlicher Gewinn, der das Leben verändert", wurde "Powerball"-Chef Matt Strawn auf der Webseite der Lotterie zitiert.

Chancen auf Hauptgewinn verschwindend gering

Der größte Jackpot in der US-Geschichte war im November 2022 in Kalifornien geknackt worden: Damals gab es 2,04 Milliarden Dollar zu gewinnen. "Powerball"-Gewinner können wählen, ob sie die volle Summe über 30 Jahre in Raten ausbezahlt bekommen oder eine Einmalzahlung abzüglich eines kräftigen Abschlags erhalten - in diesem Fall 834,9 Millionen Dollar.

Die Teilnahme an der Lotterie "Powerball" ist in 45 Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Washington, auf den Jungferninseln und in Puerto Rico möglich. Gespielt wird montags, mittwochs und samstags, ein Spielschein kostet zwei Dollar. Die Chancen für den Hauptpreis liegen nach Angaben der Lotterie bei 1 zu 292,2 Millionen.

