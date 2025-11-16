Hier crasht Trump eine Hochzeit

Donald Trump tauchte nicht zum ersten Mal unangekündigt auf einer Hochzeit auf.

USA. US-Präsident Donald Trump sorgte bei einer Hochzeitsfeier in seinem Anwesen Mar-a-Lago erneut für einen ungewöhnlichen Auftritt. Ohne Ankündigung erschien er am Freitag bei der Feier des US-Investmentbankers Michael Wilkerson, der zugleich Autor mehrerer rechtskonservativer Bücher ist. Obwohl Wilkerson selbst Trump-Anhänger ist, brachte der spontane Besuch des Präsidenten sowohl das Brautpaar als auch die Gäste in Verlegenheit.

Unter den Anwesenden war auch Radiomoderator und MAGA-Unterstützer Eric Metaxas, eine einflussreiche Stimme der christlich-nationalistischen Szene. Als Trump ihn bemerkte, rief er überschwänglich: "Das ist der Typ, der mich in den Himmel bringen wird!" und schüttelte ihm die Hand. Metaxas veröffentlichte später ein Video des Moments und kommentierte, dass eine Hochzeit nicht der passende Rahmen für solche Aussagen sei.

Während seines Auftritts bei der Hochzeit verkündete Trump zudem vor der verblüfften Menge: "Das ist ein gut aussehendes Paar! Ich werde ein Foto von ihnen machen und es in einer Hotelwerbung verwenden!" Seine Anwesenheit sorgte laut Medienberichten für geteilte Reaktionen.

Der Vorfall reiht sich in eine Serie ähnlicher Aktionen ein: 2021 platzte er in eine Hochzeitsfeier in seinem Mar-a-Lago-Anwesen und schwadronierte dabei unter anderem über den Iran. Zwei Jahre später tauchte er in seinem Golfclub in New Jersey bei einer Hochzeitsparty auf.