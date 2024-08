Knapp 70.000 €: Jennifer Lopez empört Fans mit Luxus-Handtasche

Dieser unscheinbare Look von Fürstin Charlène ist teurer als gedacht Fürstin Charlène hat nach Krisengerüchten längst wieder zu alter Stärke zurückgefunden und zeigt sich glamouröser denn je. Beim 12. Sainte Devote Rugby Turnier in Monaco-Ville scheint die Fürstin im wahren Luxus-Rausch zu sein, denn ihr sportlich-eleganter Look ist teurer als gedacht.