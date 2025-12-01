Finger weg: Diese Lebensmittel sind im Dezember keine gute Wahl

Der Dezember mag zwar die Zeit der festlichen Genüsse sein, doch auch jetzt gibt es reichlich saisonale Köstlichkeiten, die uns mit frischen Vitaminen versorgen. Wir verraten, welche Lebensmittel in Ihrem Einkaufswagen landen sollten und von welchen Sie besser die Finger lassen.

Statt sich nur von Keksen und Punsch verführen zu lassen, sollten wir den Dezember auch kulinarisch clever gestalten! Denn auch in der kalten Jahreszeit gibt es jede Menge frisches, regionales Gemüse, das uns nicht nur den Bauch wärmt, sondern auch die Abwehrkräfte stärkt. Indem Sie sich für regionale, saisonale Produkte entscheiden, tun Sie nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern auch der Umwelt. Aber Achtung: Wer nicht genau hinsieht, tappt schnell in die Lebensmittel-Falle.

Saisonales Gemüse im Dezember

© Getty Images

Kohl in allen Varianten

Der absolute Superstar des Dezembers ist der Kohl und das in allen Varianten! Ob Rotkohl, Grünkohl oder Kohlsprossen: Diese winterlichen Vitaminbomben sind nicht nur köstlich, sondern auch supergesund. Grünkohl eignet sich wunderbar für deftige Eintöpfe oder als Beilage zu Braten, während Rotkohl sich mit seinem säuerlich-süßen Geschmack hervorragend zu festlichen Gerichten macht.

Chicorée und Feldsalat

Wer auf frische Blattsalate im Winter nicht verzichten möchte, sollte jetzt auf Chicorée und Feldsalat setzen. Beide Sorten sind winterhart und bieten nicht nur knackige Frische, sondern auch einen tollen Kontrast zu den herben Kohlarten.

Lauch

Der Lauch ist ein weiteres Gemüse, das im Dezember Saison hat. Er bringt nicht nur Geschmack, sondern auch wichtige Nährstoffe auf den Tisch. Besonders in cremigen Suppen oder als Zutat in Aufläufen entfaltet Lauch sein volles Aroma.

Lagerware im Winter

Im Dezember gibt es auch eine Vielzahl an Lagerware, die trotzdem frisch und lecker auf den Tisch kommt:

Kürbis: Der Herbstgeschmack hält sich auch im Dezember! Kürbis eignet sich für Suppen, Pürees oder als Ofengemüse.

Kartoffeln: Auch Kartoffeln sind als Lagerware erhältlich und sind die perfekte Basis für alles, von Kartoffelsalat bis zu Kartoffelgratin.

Äpfel und Birnen: Diese Klassiker aus dem Herbst sind auch im Dezember noch frisch und bieten sich für Kuchen, Kompott oder einfach als Snack zwischendurch an.

Diese Lebensmittel gehören nicht in den Einkaufswagen

© Getty Images

Auch wenn wir uns in der kalten Jahreszeit nach exotischen Genüssen sehnen, sollten wir den Griff zu einigen Produkten besser lassen.

Erdbeeren

Erdbeeren im Dezember? Ja, die gibt’s, aber bitte verzichten Sie lieber darauf! Die meisten dieser Beeren kommen aus dem Ausland, haben eine lange Transportstrecke hinter sich und schmecken alles andere als frisch. Ganz zu schweigen von der Umweltbelastung, die diese langen Lieferketten mit sich bringen.

Importierte Äpfel

Äpfel gehören zu den Klassikern im Winter, aber Vorsicht: Die importierten Äpfel aus fernen Ländern sind oft geschmacklich enttäuschend und tragen eine riesige CO₂-Bilanz. Greifen Sie lieber zu regionalen Äpfeln, die noch immer frisch in den Obstregalen liegen.

Importierte Nüsse

Nüsse sind gesund, keine Frage. Aber warum sollten Sie importierte Walnüsse kaufen, wenn es auch heimische Nüsse gibt? Ganz zu schweigen von der langen Reise, die diese Nüsse hinter sich haben. Lieber regionale Produkte wählen!

Tomaten

Wer jetzt noch auf Tomaten aus dem Supermarkt setzt, hat den Winterkalender eindeutig nicht im Blick. Tomaten kommen im Dezember meist aus fernen Ländern und schmecken höchstens nach … ja, was eigentlich? Als Alternative eignen sich konservierte Tomaten wie passierte oder gehackte Tomaten aus dem Glas oder der Dose.