× Stärkt Immunsystem: In diesem Obst steckt genug Vitamin C für den ganzen Tag

Vitamin C gilt als wahrer Power-Booster für den Körper und stärkt gerade in der Erkältungszeit unsere Abwehrkräfte. Das Beste daran: Schon mit einer bestimmten Obstsorte können Sie Ihren gesamten Tagesbedarf an Vitamin C decken.

Eine starke Abwehr ist der beste Schutz gegen Erkältungen und grippale Infekte. Vitamin C gehört zu den wichtigsten Nährstoffen für den Körper, besonders wenn es um die Stärkung der Immunabwehr geht. Eine ausreichende Versorgung mit Vitamin C kann das Immunsystem unterstützen, die Anfälligkeit für Erkältungen senken und deren Verlauf verkürzen. Einige Lebensmittel liefern bereits die gesamte empfohlene Tagesdosis an Vitamin C und machen Sie so fit für die kalten Tage – ganz ohne zusätzliche Präparate.

Wie viel Vitamin C brauchen wir täglich?

Grundsätzlich empfehlen Experten für Erwachsene eine tägliche Aufnahme von etwa 95 mg (Frauen) bis 110 mg (Männer) Vitamin C. Bei Rauchern ist der Bedarf noch höher. Ein Überschuss an Vitamin C ist meist unbedenklich, da überschüssiges Vitamin C einfach über den Urin ausgeschieden wird. Jedoch könnten ab drei Gramm pro Tag Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall auftreten.

Eine Orange deckt den Tagesbedarf an Vitamin C

Um optimal mit Vitamin C versorgt zu sein, brauchen Sie nur eine Orange am Tag! Mit etwa 50 mg Vitamin C pro 100 Gramm ist die Orange eine der besten Quellen für Ascorbinsäure. Eine mittelgroße Orange (circa 150 Gramm) liefert schon mehr als 70 mg Vitamin C und deckt nahezu den Tagesbedarf eines Erwachsenen. Bereits ein 0,2-Liter-Glas eines frisch gepressten Orangensafts deckt den gesamten Tagesbedarf.

Zwei Kiwis am Tag decken Tagesdosis

Mit noch etwas mehr Vitamin C-Gehalt punkten Kiwis: Je nach Sorte und Reife sind es ungefähr 50 bis 90 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm Kiwi, was bedeutet, dass bereits zwei Kiwis den Tagesbedarf an Vitamin C mehr als decken. Zusätzlich stecken in der Kiwi viele Ballaststoffe, Vitamin K und Kalium, was sie zu einem Rundum-Gesundheitspaket macht. Die Kombination aus hohem Vitamin-C-Gehalt und anderen Mikronährstoffen macht sie zur idealen Immunstütze.

Auch Paprikas stecken voller Vitamin C

Neben den oben genannten Vitamin C-Lieferanten zählen auch Paprikas zu den absoluten Superfoods. Besonders die rote Paprika sticht mit ihrem extrem hohen Vitamin-C-Gehalt hervor: Mit rund 150 mg pro 100 Gramm enthält sie mehr als doppelt so viel Vitamin C wie eine Orange! Bereits eine halbe Paprika reicht, um den Tagesbedarf vollständig zu decken.

Obst und Gemüse lieber roh essen

Um die volle Kraft der Vitamine in Obst und Gemüse zu nutzen, ist es am besten, diese Lebensmittel roh zu verzehren. Denn gerade Vitamin C ist hitzeempfindlich und kann beim Braten oder Kochen deutlich reduziert werden, da ein großer Teil der wertvollen Nährstoffe verloren geht. Ideal ist es, Obst und Gemüse frisch in Salaten, Smoothies oder als Snack zu genießen, um möglichst viele Vitamine und Mineralstoffe aufzunehmen und den Körper optimal zu stärken.